Alessandro è uno dei giovanissimi tentatori di Temptation Island, ma cosa sappiamo su di lui? Dall’età alla sua passione: tutti i dettagli.

Ci siamo: manca davvero pochissimo. E, finalmente, Filippo Bisciglia sarà al timone dell’ottava edizione di Temptation island 2021. A partire da Mercoledì 30 Giugno, il docu-reality di Canale 5 andrà in onda nuovamente in prima serata. E, senza alcun dubbio, impressionerà tutti i suoi telespettatori per le sue incredibili avventure. Come al solito, le coppie a mettersi in gioco e a testare il loro amore ne sono 6. E, come raccontato anche in diversi nostri articoli, tutti hanno dei validi motivi per prendere parte al programma. Cosa sappiamo, invece, dei 25 tentatori e tentatrici?

Come ogni anno, a tentare i fidanzati e le fidanzate ci saranno proprio loro: 25 single. Suddivisi in 12 bellissime ragazze e 13 aitanti ragazzuoli, i tentatori di quest’anno promettono qualcosa di straordinario. Tra questi, c’è anche il giovanissimo Alessandro. Volete conoscerlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Chi è Alessandro di Temptation Island 2021: età e lavoro

Tra i 13 ragazzi che prenderanno parte a Temptation Island 2021 in qualità di tentatore, ci sarà anche lui: Alessandro. In attesa, però, di poterlo vedere in azione con le sei fidanzate all’interno del villaggio dell’Is Morus Relais, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Purtroppo, vi anticipiamo: così come tutti gli altri single di cui vi abbiamo parlato, anche su Alessandro abbiamo pochissime notizie a disposizione. Da quello che, però, siamo riusciti ad apprendere dal web, siamo certi di una cosa: è giovanissimo, si! Però, è altrettanto maturo ed indipendente!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Alessandro sia nato a Vercelli. E che abbia soltanto 25 anni. Qual è la sua professione? Sul web, si legge che è un imprenditore edilizio. Purtroppo, anche di lui non conosciamo Instagram e cognome. Quindi, non ci resta che seguire la prima puntata di Temptation Island 2021 e vederlo da vicino.

Quel momento indimenticabile e la sua passione

Nonostante, però, abbia soltanto 25 anni, sembrerebbe che il buon Alessandro abbia già le idee molto chiare. Non soltanto, infatti, svolge la professione di imprenditore edilizio, ma si legge che, esattamente 5 anni fa, ha rilevato l’azienda di famiglia. Insomma, un momento sicuramente indimenticabile per lui. Ha qualche passione? Assolutamente si! Sembrerebbe che Alessandro sia appassionato di auto!

Cosa aspettate? Non vi resta che seguire la prima puntata di Temptation Island 2021. Noi non vediamo l’ora, voi?