Sapete chi è Gabry? In quest’articolo vi parliamo della tentatrice della nuova edizione di Temptation Island

Temptation Island è un reality show prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia. Il programma viene trasmesso su Canale 5. La prima volta è andato in onda nel 2005, poi c’è stato una pausa fino al 2014, anno dal quale va in onda interrottamente. Il reality show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen. La prima edizione del reality era intitolata “Vero amore“, mentre dalla seconda edizione ha poi preso il titolo che conosciamo tutti. La conduzione è sempre stata affidata a Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello. La sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.

Il programma ha avuto un enorme successo in Italia, tanto che dal 18 settembre 2018 al 14 ottobre 2019 è andata in onda anche la versione VIP del reality show. Il format era esattamente lo stesso, solo che le coppie erano formate da personaggi famosi. La prima edizione del format VIP è stata condotta da Simona Ventura per poi passare ad Alessia Marcuzzi per la seconda edizione.

La trasmissione racconta il destino di sei coppie non sposate chiuse per cinque settimane in un villaggio. Le coppie, sistemate in villaggi separati, vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single. Al termine dei 21 giorni, i concorrenti si rincontrano davanti ad un falò e decidono se continuare o interrompere la loro storia d’amore.

Temptation Island, chi è Gabry

Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, reality show in onda in prima serata su Canale 5. La trasmissione prenderà il via mercoledì 30 giugno 2021 e sarà condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Le coppie sono sei, mentre i tentatori e le tentatrici sono in tutto venticinque.

Le sei coppie di partecipanti sono: Claudia Venturini e Stefano Socionovo; Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti; Manuela Carriero e Stefano Sirena; Jessica Mascheroni e Alessandro Autera; Natascia Zagato e Alessio Tanoni; Floriana e Federico Rasa.

I tentatori sono: Luke, Luca Vetrone, Luciano Punzo, Davide Basolo, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel Di Bernardo, Salvatore Pisano, Marco. Le tentatrici invece sono: Anastasia, Angelica, Gabriella, Giulia Mastrantoni, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia, Gabry.

Di queste, l’ultima citata, Gabry, viene da Napoli ed ha 29 anni. La tentatrice lavora come hostess per eventi. Oltre al suo lavoro, è anche un’aspirante deejay ed ha una grande e ‘particolare’ passione: la meditazione.