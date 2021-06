Temptation Island 2021, chi è la tentatrice del reality Giulia: la giovane romana ha una grande passione. Vi sveliamo tutto sul suo conto!

Il prossimo 30 giugno parte la nuova edizione di Temptation Island 2021! Tentatori e tentatrici proveranno a mettere in crisi le coppie che hanno deciso di volare nel villaggio dei sentimenti. Filippo Bisciglia sarà alla conduzione della nuova edizione del reality estivo che vede sei coppie mettere a dura prova la loro fiducia ed il loro amore verso il proprio partner: chi riuscirà a resistere alle tentazioni? Quest’anno il cast è davvero pazzesco, vi abbiamo già parlato di alcuni tentatori…ma cosa sappiamo sulle donne? Sono tutte bellissime! E mentre circola sul web la foto del gruppo di tentatrici, siamo qui per parlarvi di una in particolare. Di Giulia! Cosa sappiamo sul suo conto? Vi parliamo di lei!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Giulia: età, cosa fa nella vita e qual è la sua più grande passione

In attesa che cominci la nuova edizione di Temptation Island 2021, iniziamo a studiare le prossime protagoniste del programma. Nel villaggio dei sentimenti, tra le tentatrici, c’è una giovane ragazza di nome Giulia. A quanto pare sembra esser questa la sua prima apparizione in tv: le prime indiscrezioni sul suo conto arrivano dal web! Su lei sappiamo che ha 25 anni ed è laureata in Ingegneria civile ed edile. E’ di Roma ed ha una grandissima passione per l’equitazione!

Leggi anche Temptation Island 2021, chi sono i tentatori e le tentatrici: c’è un amatissimo ex volto di Uomini e Donne

Non ci resta che attendere la prima messa in onda del reality, in programma mercoledì 30 giugno! Conosceremo nel dettaglio tutti i protagonisti di questa nuova edizione che, siamo sicuri, sarà davvero incredibile! Le coppie riusciranno a resistere alle tentazioni nel villaggio dei sentimenti? Qualcuno tornerà a casa da single? Non conosciamo ancora esiti: non ci resta altro che aspettare!