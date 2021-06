Marco Masini, avete mai visto i suoi tatuaggi? Sono proprio lì, ma non tutti lo sanno.

Marco Masini ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fin da giovane, ai tempi del Liceo, formando un gruppo musicale. Pian Piano il suo talento è esploso, e questo è impossibile non accadesse, dato che ha una voce che ti riempie completamente. Soltanto nel 2019 l’abbiamo visto al Festival di Sanremo, dove, qui, ha portato il brano Il Confronto, facendo letteralmente esplodere il palco dell’Ariston.

Da qualche settimana, ha annunciato le date di inizio dei concerti dal vivo, dopo che, molti spazi professionali a causa del covid si sono fermati. Della sua carriera professionale, conosciamo praticamente tutto: ma cosa sappiamo invece di lui? Sapete che ha diversi tatuaggi? Li avete mai visti?

Avete mai visto i tatuaggi di Marco Masini? Impossibile non notarli!

Ci avete mai fatto caso? Impossibili non notarli, sono molto particolari e poi, proprio sui social, Marco Masini rende spesso note alcune foto in cui sono ben evidenti.