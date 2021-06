Amici di Maria De Filippi: insegnante diventa concorrente del Gf Vip 6? Clamoroso

Amici di Maria De Filippi: insegnante del talent show diventa concorrente del Gf Vip 6? Clamorosa indiscrezione.

È estate e, come ogni anno, i principali programmi tv sono in “vacanza”. Ma niente paura! Dopo lo stop estivo, i palinsesti dei nostri canali preferiti si riempiranno di novità…e ritorni tanto attesi. Come quello del GF Vip, che dopo il successo della quinta edizione tornerà in onda il prossimo autunno.

A condurre la sesta edizione del reality show sarà Alfonso Signorini, affiancato da due opinioniste super inedite: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Ma chi saranno i nuovi ‘vipponi’ della casa più spiata della tv? Bisognerà aspettare ancora un po’ per avere notizia ufficiali, ma di indiscrezioni in giro ce ne sono un bel po’. Una in particolare ha interessato molto il pubblico: c’entra Amici di Maria De Filippi! Scopriamo di più!

Da Amici al GF Vip 6: l’amatissima insegnante sarà una nuova concorrente del reality show di Alfonso Signorini?

Pronti per seguire le avventure del nuovi concorrenti del GF Vip? La sesta edizione del reality show di Canale 5 partirà dopo l’estate e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti. Le indiscrezioni sui probabili concorrenti sono davvero tante e una riguarda un volto amatissimo del talent show Amici. Di chi parliamo? Di Arisa, che è entrata a fa parte del team della trasmissione di Maria De Filippi proprio lo scorso anno, nel ruolo di insegnante di canto. Un’avventura magica per la cantante: il pubblico l’ha adorata nelle vesti di coach!

La rivedranno rinchiusa nella casa più spiata della tv? Staremo a vedere! Ricordiamo che si tratta di semplici voci, che come sempre si susseguono prima dell’inizio di una nuova edizione del reality. Ma voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Arisa all’interno della casa del GF Vip 6?