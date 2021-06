Chiara Ferragni, brutto colpo per lei: non l’avrebbe mai immaginato

Brutto colpo per Chiara Ferragni, non l’avrebbe mai immaginato: avete visto cos’è successo?

Il mondo dei social fa parte della nostra quotidianità, non riusciamo più a fare a meno di aprire instagram, facebook, twitter e via dicendo. Pubblicare, visualizzare, lasciare commenti, fare storie, sono atti che facciamo oggi con grande naturalezza. Ma chi più di tutti non riesce a fare a meno di utilizzare i social? Ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo, che con i loro migliaia e migliaia di follower sono sempre al centro dell’attenzione.

Uno dei personaggi più influenti e seguiti sui social è lei, impossibile non citarla, Chiara Ferragni. E’ lei, infatti, la regina delle influencer italiane. E’ iniziato tutto con l’apertura di un blog personale, e ha dato vita pian piano ad un vero e proprio impero digitale. Purtroppo, però, per Chiara, è arrivata una brutta notizia: non l’avrebbe mai immaginato. Ma cosa è accaduto esattamente?

Chiara Ferragni, brutto colpo: non se l’aspettava assolutamente

Chiara Ferragni è senza dubbio la regina delle influencer, è partita con un semplice blog personale fino ad arrivare a creare un vero impero digitale. I fan sono sempre attenti a tutto quanto lei rende noto, condivide nelle storie, e insieme a suo marito, Fedez, possiamo dirlo forte, riscontra un seguito da milioni di follower. Pensate che solo la Ferragni ha un profilo instagram di ben 24 milioni di follower: avete capito bene?

Purtroppo, però, come abbiamo accennato di sopra, per la bellissima influencer è arrivata una brutta notizia. Niente di grave, sia chiaro, ma Chiara è stata superata. Ebbene sì, e di ben due milioni, perchè il tiktoker Khaby Lame ha raggiunto proprio negli ultimi giorni ben 26 milioni di follower su instagram: un numero impressionante, davvero!

Ebbene, un brutto colpo per la Ferragni che, se ne farà una ragione. Forse, presto, riconquisterà il suo primato? Staremo a vedere, le cose possono sempre cambiare!