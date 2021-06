L’ex concorrente del GF VIP ha svelato di soffrire di una malattia: ecco le sue parole sui social e nel salotto di Pomeriggio Cinque.

L’ex concorrente del GF VIP lo scorso marzo ha raccontato di soffrire di endometriosi. Parliamo di Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta: insieme le due bellissime donne hanno partecipato al reality più amato dagli italiani. L’endometriosi è una malattia femminile determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Questo determina infiammazioni dannose per l’apparato femminile: forti dolori e sofferenze intestinali sono i sintomi. Guenda ne ha parlato sia nel salotto di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque, sia su Instagram.

Ex concorrente Gf Vip parla della sua malattia: “Può avere conseguenze molto gravi”

Guenda Goria tempo fa, nel salotto di Pomeriggio Cinque, parlò al pubblico della malattia di cui soffre: l’endometriosi. “È una patologia di cui soffrono moltissime donne“, ha spiegato l’ex concorrente del GF VIP. “Io ne sapevo molto poco e per molto tempo ho sottovalutato i sintomi perché credevo che fosse lo stress a crearmeli”.

Su Instagram ne ha parlato ai suoi follower: a marzo 2021 scriveva queste parole sui social. “Marzo è il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto di dover combattere . Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale, perchè ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di endometriosi. E’ una patologia di cui si parla poco…”

L’ex gieffina ha spiegato che spesso si tende a sottovalutare questa patologia: “Può avere delle conseguenze molto gravi come l’ infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali. Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va. Un forte abbraccio a tutte voi”.