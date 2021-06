Maria De Filippi, l’ha raccontato solo adesso: incredibile retroscena su Sanremo

Intervistata dal Corriere della Sera, Maria De Filippi ha ricordato la sua esperienza a Sanremo svelando un particolare retroscena.

Nella straordinaria carriera di Maria De Filippi costellata di incredibili successi non poteva mancare il Festival di Sanremo: la moglie di Maurizio Costanzo è da quasi trent’anni ormai un volto amatissimo della nostra tv e neanche la celeberrima kermesse canora non poteva fare a meno di lei.

Leggi anche—–>>Carlo Conti e Maria De Filippi, incredibile retroscena: riguarda il Festival di Sanremo

Programmi come Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te sono tra i più seguiti dal pubblico e il loro successo è inarrestabile da decenni. Oltre a condurle in modo magistrale, Maria De Filippi è anche autrice delle sue trasmissioni e bisogna ammettere che non sbaglia mai un colpo.

Anche quando affiancò Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel 2017, la De Filippi portò a casa risultati straordinari in termini d’ascolti, confermandosi ancora una volta la regina della tv. Proprio a proposito del Festival, la conduttrice pavese ha raccontato al Corriere della Sera un retroscena che pochi immaginavano.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Maria De Filippi, “Se potessi la rivivrei in modo diverso”: il retroscena su Sanremo

Da sempre il Festival di Sanremo è considerato il banco di prova per ogni conduttore televisivo. Arrivare a condurre la famosissima manifestazione che celebra la canzone italiana è il sogno di moltissimi presentatori ma è anche un’esperienza molto temuta.

Leggi anche—->>Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: schiaffi in diretta, è accaduto davvero

Anche per una donna così piena di talento come Maria infatti affrontare quel palco non è stato affatto una passeggiata. Lo ha raccontato lei stessa al Corriere in cui, tra i tanti aspetti della sua vita, ha parlato anche della sua avventura sanremese. Ha ammesso di avere avuto molta paura prima dell’esordio e di non essere stata così terrorizzata neanche in occasione dell’esame di maturità o della seduta di laurea.

“Avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro. Ho scelto di non fare le scale non per la paura di cadere, ma per la certezza di cadere perché mi tremavano le gambe. Ero preparata su ogni autore di ogni canzone, anche se poi ho capito che non serviva a niente”, ha confessato”.

La moglie di Costanzo ha poi aggiunto: “Ho finito quella sera nella convinzione di tornare a Roma, talmente ero stanca. Se potessi la rivivrei in modo completamente diverso”.