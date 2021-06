Natalia Paragoni, brutta notizia: “E’ ritornata”, follower in apprensione

La bellissima Natalia Paragoni su Instagram confessa ai follower di essere di nuovo alle prese con un problema che la affligge da tempo.

Natalia Paragoni ‘fa preoccupare’ i suoi tantissimi follower. La bellissima modella fidanzata di Andrea Zelletta è solita scambiarsi via social tantissimi consigli di bellezza e benessere con i propri seguaci che sono davvero tanti. Purtroppo, però, anche una ragazza bella e giovane come lei può essere disturbata a volte da qualche fastidioso problema di salute.

In alcune storie pubblicate proprio in queste ore sul popolare social network, Natalia ha infatti raccontato che la cistite a cui va soggetta è purtroppo tornata e, com’è comprensibile, si tratta per lei di una vera scocciatura. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato cosa le sta accadendo, vediamo cosa ha detto ai follower.

Natalia Paragoni, lo sfogo con i follower: “Il ginecologo ormai è parte della mia vita”

“E’ ritornata ancora più forte la cistite, sapete che io sono soggetta. Non so se è il costume perché lo tengo bagnato tante ore, anche lì lo cambio…Non so se è il caldo… Certo, la mia alimentazione…non sto seguendo proprio alla perfezione…però sto bevendo, niente. E’ tornata più forte di prima, infatti devo andare al bagno. Sangue però non ne vedo ancora, menomale…quindi non vado di antibiotico. Adesso vado a fare un’altra visita, ormai il ginecologo è parte della mia vita”, si è sfogata l’influencer sul suo seguitissimo account Instagram.

Inoltre, Natalia aggiunge che l’unica con cui ha parlato e che ha i suoi stessi sintomi è Giorgia Soleri. Sì, proprio la fidanzata di Damiano dei Maneskin, che in un’intervista aveva parlato delle problematiche di salute di cui soffre.