L’amatissima coppia di un famoso programma di Real Time ha deciso di divorziare dopo ben sette anni di matrimonio

Una coppia amatissima di un noto programma in onda su Real Time ha deciso di divorziare dopo ben sette anni di matrimonio. La notizia ha intristito i fan del programma. I due erano davvero molto amati dal pubblico. Adesso, sia l’uno che l’altra, pare vogliano intraprendere una nuova vita. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando.

Real Time, l’amatissima coppia ha divorziato dopo 7 anni

Tarek e Christina, protagonisti della serie tv Flip or Flop, meglio conosciuta in Italia come Una Coppia in Affari, in onda sul canale 31 del digitale terrestre e in replica su Home & Garden Tv, hanno deciso di divorziare dopo ben sette anni di matrimonio.

I due sono stati protagonisti per ben sette stagioni consecutive con il programma in onda su Real Time, in cui raccontano la quotidianità di una coppia che si occupava di immobili all’asta. I due acquistano a prezzi molto economici vecchie case da ristrutturare e a rivenderle anche al quadruplo del loro prezzo iniziale. Il programma è amatissimo, soprattutto dagli italiani.

È stato proprio il lavoro, però, uno dei motivi che ha portato al divorzio della coppia. Come raccontato al magazine People, Christina sarebbe stata obbligata dal marito Tarek a tornare sul set dopo soltanto 4 settimane dal parto. “Era troppo presto per me” – ha dichiarato la donna – “Ero sotto stress e il mio rapporto con Tarek ne ha notevolmente risentito”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una lite molto forte avvenuta nel maggio del 2016: “Tarek era appena tornato a casa da Orange Country, in California. Lì abbiamo avuto una sfortunata incomprensione finita in un litigio molto forte, tanto da far arrivare la Polizia a casa nostra per sedare gli animi”.

I due hanno deciso dunque di separarsi, ma continuando a portare avanti il programma. L’ottava stagione di Una Coppia in Affari, infatti, è stata la prima da separati: “Ad oggi siamo ancora in grado di lavorare insieme perché da marito e moglie siamo passati ad essere migliori amici”.

Oggi, dopo ben quattro anni dal divorzio, i due protagonisti di Una Coppia in Affari hanno intrapreso strade diverse: Christina ha ritrovato l’amore e da due anni è felicemente sposata con Ant Anstead; Tarek, invece, si è invece fidanzato con una collega molto più giovane di lui, Heather Young. La collaborazione lavorativa tra i due inoltre è completamente terminata.