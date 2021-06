Romina Power e Al bano Carrisi: il gesto che nessuno avrebbe mai ipotizzato, cosa è successo.

Romina Power e Al Bano Carrisi sono una coppia artistica incredibile, in questi lunghi anni di carriera sono riusciti a far esplodere centinaia, se non di più, di palchi. Sappiamo, la coppia, prima ancora, è stata anche legata in ambito personale e insieme hanno avuto quattro figli. Adesso, entrambi hanno preso strade diverse continuando a collaborare e a restare in buoni rapporti.

Romina, qualche giorno fa, è stata presente in qualità di ospite dell’ultima puntata della stagione di Oggi è un altro giorno, che vede il timone di Serena Bortone. E proprio ai microfoni della conduttrice, la cantante si è aperta e ha raccontato, anzi, ha ricordato, la mamma dell’ex marito, Jolanda Ottino Carrisi, e qui, ha svelato di un ‘gesto’, che ha sorpreso tutti.

Romina Power e Al bano: nessuno l’avrebbe immaginato, quel ‘gesto’ inaspettato

Come vi abbiamo poco fa anticipato, Romina Power, qualche giorno fa è stata ospite della trasmissione, nell’ultima puntata della stagione, di Oggi è un altro giorno. Qui, ai microfoni di Serena Bortone ha toccato diversi argomenti, fino a fissare il pensiero sul ricordo della mamma di Al bano, suo ex marito; la cantante era molto affezionata a Jolanda Ottino Carrisi, tanto che la scomparsa della mamma dell’artista di Cellino San Marco le ha lasciato un grande vuoto.

Proprio in trasmissione, la Power ha svelato un aneddoto particolare, un ‘gesto’, che dimostra l’affetto della mamma di Al bano per lei: “La più grande conferma dell’amore avuto da lei è stata quando, dopo tanti anni, io e Al bano abbiamo ripreso a cantare insieme, e lei si è voluta pagare il biglietto da sola, si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me per baciarmi. Neanche mia madre l’avrebbe fatto”, ha raccontato Romina.

Un bellissimo gesto che ha dimostrato alla cantante il forte legame che entrambe provavano nei rispettivi confronti.