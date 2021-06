Rosalinda Cannavò, “Questa ero io quando ho pensato di farla finita”: le immagini del periodo buio dell’attrice, ex concorrente del GF Vip.

È stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione del GF Vip. E anche una di quelle che hanno affrontato il percorso più intenso. Parliamo di Rosalinda Cannavò, la splendida attrice siciliana, che abbiamo conosciuto col nome d’arte di Adua Del Vesco. All’interno della casa più spiata della tv, Rosalinda ha parlato di tanti aspetti della sua vita, anche quelli più dolorosi.

Ne riparlerà a “Il bianco e nero”, il talk di Gabriele Parpiglia dove l’attrice sarà ospite della seconda puntata, trasmessa questa sera martedì 29 giugno sulla piattaforma Live Now. L’ex gieffina parlerà dei periodi più difficili della sua vita, quando ha dovuto fare i conti anche con problemi alimentari. Nel suo canale Instagram, Parpiglia ha mostrato alcune immagini risalenti a quegli anni bui per Rosalinda.

““Questa ero io quando ho pensato di farla finita”. Il titolo della seconda puntata del talk short “Compromessi d’identità per il successo” vedrà come ospite l’attrice Rosalinda Cannavò che, per la prima volta, parlerà del dolore nascosto dentro il suo cuore e legato ad un periodo particolare della sua vita.” Con queste parole, Gabriele Parpiglia annuncia l’ospite della seconda puntata del suo talk, Il bianco e nero.

Questa sera a raccontare la sua storia è proprio lei, Rosalinda, che abbiamo conosciuto col nome di Adua Del Vesco. Un passato difficile, quello dell’attrice, che nel suo periodo più nero ha iniziato a non mangiare, diventando anoressica: “Non so nemmeno io come abbia potuto ridurmi in quelle condizioni. Ero una ragazza con tanta sofferenza, e il mio sfogo emotivo era quello per qualsiasi situazione che mi potesse ferire, togliere qualcosa nel cibo”, aveva detto al GF Vip.

Alcune immagini di quel periodo sono state condivise proprio da Parpiglia sul suo Instagram, mentre altre saranno mostrate in diretta questa sera:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

La puntata sarà disponibile su Live Now dalle ore 23.00 alle 23 e 40. Non perdetevela.