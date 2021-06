Temptation Island, chi è la tentatrice Carlotta: età, lavoro e quali sono le sue più grandi passioni.

Manca sempre meno, mercoledì 30 giugno inizierà una nuova edizione dell’amatissimo programma Temptation Island. Il format mette alla prova coppie di fidanzati che, decidono, di vivere questa esperienza, per cercare di capire se alcuni problemi tra di loro possano risolversi o meno. Molto spesso, dietro questa scelta, ci sono stati in passato e ci sono dei ripensamenti, dei tradimenti, forti incomprensioni, e tanto altro. Per questo, la decisione di prendere parte al programma che mette alla prova i sentimenti.

Insieme ai ragazzi e alle ragazze fidanzate, sono presenti nei rispettivi villaggi ben 12 tentatrici e 13 tentatori. Vi abbiamo mostrato, negli articoli nostri precedenti, chi sono le varie coppie partecipanti. Ma chi sono i tentatori e le tentatrici? Tra i nomi compare quello di Carlotta: scopriamo qualcosa in più sulla donna.

Chi è la tentatrice Carlotta di Temptation Island: non immaginereste le sue passioni

Ovviamente, nel villaggio non ci sono solo le ragazze e i ragazzi, separati, ma anche le tentatrici e i tentatori. Tra il parterre femminile delle dodici tentatrici c’è lei, Carlotta. A quanto pare, stando alle prime informazioni, viene da Roma e ha circa 34 anni. Ma qual è il suo lavoro? Carlotta è specializzata nel settore estetico elettromedicale ed è assistente di un medico.

La bellissima tentatrice ha diverse passioni: siete curiosi di scoprire quali sono? Ebbene, sembrerebbe che ami la musica, pattinare sul lungomare e in particolare ama il buon cibo. E allora, cosa succederà a Temptation Island? Sicuramente ne vedremo delle belle, ma per scoprirlo tutti sintonizzati mercoledì