Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Vincenza Botti: età, lavoro e ricordate dove l’abbiamo vista?

Mercoledì 30 giugno inizierà una nuova edizione dell’amatissimo programma dell’estate Temptation Island. Il format mette alla prova coppie di fidanzati che, decidono, di vivere questa esperienza, dopo che all’interno della coppia ci sono stati e ci sono dei problemi, o anche ripensamenti, dei tradimenti, forti incomprensioni, e tanto altro. Per questo, la decisione di prendere parte al programma che mette alla prova i sentimenti.

A partecipare alla trasmissione non solo le coppie di fidanzati, ma anche i tentatori e le tentatrici. Sono circa 21 i giorni da trascorrere nel villaggio, anche se, non sappiamo cosa accadrà, perchè, come sappiamo, in passato, pian piano, a causa degli eventi che ha visto protagoniste le coppie, è accaduto che qualcuna uscisse prima. Ma adesso, concentriamo la nostra attenzione sulla bella tentatrice Vincenza Botti.

Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Vincenza Botti: età, lavoro, e le sue passioni

Manca sempre meno, mercoledì 30 giugno inizierà una nuova edizione di Temptation Island. Il format mette alla prova coppie di fidanzati pronti ad immergersi in questa esperienza non priva, mai, di colpi di scena. Sono sei le coppie, mentre sono 12 le tentatrici e 13 i tentatori. Tra il parterre femminile, c’è anche lei, la tentatrice Vincenza Botti.

Scopriamo qualcosa in più su di lei. A quanto pare, come si apprende, Vincenza ha 25 anni, e viene da Vallo Della Lucania. Non sembra affatto essere un volto sconosciuto, infatti, la giovane ha preso parte al famoso concorso Miss Italia nel 2015, classificandosi, qui, terza, dietro Alice Sabatini e Letizia Moschin. E’ stata, inoltre, anche finalista a Miss Universe Italy 2020, e come riportato dal suo stesso profilo instagram, in biografia, ha preso parte a Ciao Darwin.

Ma qual è il suo lavoro? La giovane tentatrice è insegnante di danza e coreografa; si è specializzata in danza classica, moderna e flamenco. Ebbene, cosa accadrà? Sicuramente i colpi di scena e le sorprese non mancheranno a Temptation Island, e noi non vediamo l’ora di vederle!