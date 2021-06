William e Harry hanno litigato: rissa incredibile proprio dopo il funerale del nonno

In base a quanto trapelato, William e Harry avrebbero litigato furiosamente dopo il funerale del nonno: la reazione di papà Carlo.

“Rabbiosi più che mai”: li descrive così chi riferisce di un clamoroso litigio avvenuto tra William e Harry dopo la conclusione della cerimonia funebre con cui il mondo intero ha salutato per l’ultima volta il Principe Filippo. A diffondere la notizia della rissa tra i due fratelli Windsor, l’esperto reale Robert Lacey, autore di “Battle of Brothers”. “Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi” e dolorose”, racconta un’amica di della Royal Family.

A Buckingham Palace quindi l’atmosfera non si sarebbe rasserenata nemmeno dopo la nascita di Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan, nell’occhio del ciclone dopo la chiacchieratissima intervista rilasciata a Oprah Winfrey.

William e Harry, volano parole grosse: come avrà reagito Carlo?

Secondo quanto trapelato, papà Carlo non avrebbe affatto gradito quanto accaduto tra i suoi figli. Il figlio della Regina Elisabetta non parteciperà alla cerimonia di inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, prevista a Kensington Palace per venerdì 2 luglio.

Anzi, pare che Carlo voglia proprio allontanarsi recandosi in Svezia. William e Harry invece dovrebbero incontrarsi. Una fonte a loro vicina fa però sapere a Vanity Fair Usa che “sanno che gli occhi del mondo saranno tutti puntati su loro due, dunque eviteranno di sollevare ulteriori polemiche”.

Una crisi che al momento non sembra potersi risolvere tra i due figli di Carlo e Diana: le affermazioni di Meghan e Harry contro la Famiglia Reale peserebber ancora come un macigno e la soluzione non sembrerebbe essere affatto dietro l’angolo.