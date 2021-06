Adesso si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza, spunta il video che la mostra com’era ai tempi di Striscia la Notizia: che schianto!

È stata una delle più storiche veline di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia. In coppia con la bellissima Elisabetta Gregoraci, con la quale fino a qualche anno fa aveva uno splendido rapporto di amicizia, la splendida pugliese è stata la colonna portante del tg satirico di Antonio Ricci per circa quattro edizioni. A partire dal Settembre del 1999 fino al 2002, infatti, la Corvaglia è stata la velina bionda della trasmissione serale di Canale 5. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono trascorsi esattamente 19 anni, eppure di strada la simpaticissima Maddalena ne ha compiuto. Nonostante adesso non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, l’ex velina continua a decantare di un successo davvero impressionante.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: se ai giorni nostri, Maddalena Corvaglia si mostra in tutto il suo straordinario fascino e smisurata bellezza, ricordate com’era ai tempi di Striscia la Notizia? Sul suo canale social ufficiale, è spuntato un video che la ritrae proprio durante quest’esperienza. Volete saperne di più? Vi accontentiamo subito!

Maddalena Corvaglia, ricordate com’era a Striscia la Notizia: da non credere!

Sul suo profilo social ufficiale, Maddalena Corvaglia è solita condividere degli scatti davvero impressionanti. L’ex velina di Striscia la Notizia ha esattamente 41 anni, eppure la bellissima sarda continua a decantare di un fascino davvero irresistibile. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: ricordate com’era ai tempi di Striscia la Notizia? Adesso, come dicevamo precedentemente, è davvero bellissima. E non siamo gli unici a dirlo. Com’era, però, ai tempi del tg satirico di Antonio Ricci.

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, è spuntato un video del tutto inedito. E che ci permette di capire com’è era ai tempi di Striscia la Notizia. E, soprattutto, com’è cambiata in tutti questi anni. Guardare per credere:

Non sappiamo a quale anno appartenga esattamente questo video, una cosa, però, è certa: risale ai tempi di Striscia la Notizia. E Maddalena Corvaglia era ancora più bella e straordinaria.

Che dire? Sono passati quasi 20 anni da quel momento, eppure Maddalena Corvaglia è sempre identica a quegli anni. E, soprattutto, sempre favolosa. Siete d’accordo?