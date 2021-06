Alessia Marcuzzi l’ha appena confermato: dopo anni di militanza in Mediaset, la conduttrice ha detto “addio” all’azienda, le sue parole.

Siamo in piena fase estiva e i maggiori programmi televisivi sono in totale vacanza. A partire da Uomini e Donne fino a Pomeriggio Cinque e tanti altri ancora, sono davvero tantissime le trasmissioni che si sono momentaneamente fermate. Cosa succederà, però, nella prossima stagione? Chi saranno i volti che ci faranno compagnia giorno dopo giorno? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: il pubblico italiano dovrà fare a meno di Alessia Marcuzzi. A distanza di pochissime settimane dalla fine de Le Iene Show, la conduttrice ha confermato il suo “addio” a Mediaset.

Purtroppo, le sue parole fungono un po’ da conferma alle tante ed insistenti voci che si alternavano sul suo futuro televisivo e lavorativo. Alcune settimane fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di un “giallo intorno al suo rinnovo contratto”. Adesso, purtroppo, ne abbiamo la conferma: Alessia Marcuzzi non ci sarà più a Mediaset a partire dalla prossima stagione.

Alessia Marcuzzi, l’addio a Mediaset dopo anni: la conferma appena arrivata

Dopo aver fatto il suo esordio sul piccolo schermo proprio sui canali Mediaset ed essere stata la colonna portante di tantissimi programmi di successo, Alessia Marcuzzi ha deciso di dire “addio” a Mediaset. A darcene la conferma, purtroppo, è stata proprio la diretta interessata. Proprio qualche istante fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la splendida conduttrice romana non ha potuto affatto fare a meno di aggiornare il suo pubblico su questa bruttissima notizia.

Sempre limpida e trasparente con i suoi sostenitori, Alessia Marcuzzi non ha affatto potuto nascondere al suo pubblico la drastica decisione maturata in questi ultimi mesi. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la conduttrice non riusciva più a vedersi in tutti i programmi che le venivano proposti. Da qui, quindi, la decisione di voler abbandonare, dopo ben 25 anni, Mediaset. “Con grande sofferenza ho deciso di comunicare di voler andare via”, ha scritto Alessia Marcuzzi a corredo di questo post. Scopriamo le sue parole.

Insomma, si tratta di una vera e propria bruttissima notizia. Nel frattempo, però, cogliamo l’occasione di poter augurare ad Alessia Marcuzzi tutto ciò che desidera.