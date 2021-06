Vera Miales ha finalmente rotto il silenzio sulla sua relazione con Amedeo Goria: cosa ha rivelato la giovanissima ragazza.

Amedeo Goria ha finalmente ritrovato il sorriso. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, infatti, ha trovato l’amore accanto ad una bellissima e giovanissima donna. Tra di loro, stando a quanto si apprende dal web, intercorrono ben 31 anni di differenza. Ed è proprio questo che, purtroppo, il loro amore è stato, spesso e volentieri, oggetto di accuse e polemiche. A detta di molti, infatti, la giovanissima moldava starebbe con il giornalista ed ex conduttore proprio per soldi. È così? Assolutamente no! A rispondere direttamente alle accuse, è stata proprio la diretta interessata.

In una sua recentissima intervista per Fanpage, Vera Miales non soltanto ha rotto il silenzio ed ha parlato della sua relazione con Amedeo Goria per la prima volta in assoluto, ma ha risposto a tutte le accuse di queste ultime settimane. “Non sono una mantenuta”, ha detto la giovanissima. Ma non solo. Scopriamo cosa ha rivelato nel minimo dettaglio.

Vera Miales risponde alla accuse per la sua relazione con Amedeo Goria: le sue parole

È proprio ai microfoni di Fanpage che Vera Miales ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Amedeo Goria ed ha risposto a chi l’accusa di stare con lui soltanto per soldi e popolarità. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che si siano conosciuti grazie ai social. Sembrerebbe, infatti, che lei abbia messo un “like” Instagram ad una foto di lui. E che prontamente lui l’abbia contattata, chiedendole se conoscesse Lory Del Santo. Da quel momento, i due hanno iniziato a parlare. Si sono incontrati. E non si sono mai più lasciati. “Poi abbiamo parlato di arte, della vita. È molto colto, starei ore ad ascoltarlo”, ha raccontato le bella Miales.

A chi l’accusa, invece, di aver iniziato questa relazione per una trovata pubblicitaria, lei risponde: “Se mirassi ai soldi non starei con un pensionato”. Infine, poi ha continuato: “Se avessi fatto una scelta in base ai soldi non starei con un uomo che guadagna 2 – 3 mila euro di pensione al mese, ma con un imprenditore con uno stipendio d’oro”.

Sulla confessione “bollente” del conduttore, Vera ha confermato che c’è passione tra di loro. E che questa è dovuta fortemente alla lontananza.