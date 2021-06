È stata una delle insegnante di Amici, la ricordate? Sono trascorsi esattamente 12 anni da quel momento: sapete cosa fa adesso e com’è cambiata? Da non credere!

È uno dei talent più seguiti di tutta la storia della televisione italiana. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2001, Amici ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati vent’anni dalla sua prima messa in onda e, proprio quest’anno, si siano festeggiate le venti edizioni, la scuola di Maria De Filippi continua ad essere uno dei veri e propri “must” di Canale 5. In questi lunghi anni, è vero, si sono alternati tantissimi concorrenti e vincitori, ma vogliamo parlare dei professori. Seppure nel “parterre” ci sono dei capisaldi, nel corso degli anni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere altri professori che hanno lasciato un segno nel nostro cuore. Tra questi, non si può fare a meno di ricordare lei. Entrata nella scuola di Amici come insegnante di recitazione e dizione dalla prima fino all’ottava edizione, la simpaticissima Fioretta Mari ha riscosso un successo immediato ed incredibile.

Sono trascorsi esattamente 12 anni dal suo “addio” al programma, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata? Seguiteci nella lettura, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Amici, è stata l’insegnante di recitazione e dizione: com’è oggi dopo ben 12 anni

Recentemente, vi abbiamo parlato di Fabrizio Palma. Entrato nel parterre degli insegnanti di Amici come assistente insegnante canto, il musicista italiano è stato una vera e propria spalla forte per tutti i suoi alunni. Oltre a lui, però, non si può fare affatto fare a meno di ricordare anche lei: la bellissima e simpaticissima Fioretta Mari. Ricordate le sue lezioni di recitazione e di dizione? Impossibile farlo, avete ragione! Fortemente rigorosa, la bella Mari è stata una colonna portante del talent per circa 8 edizioni. Sono trascorsi 12 anni dal suo “addio” al programma, ma com’è diventata adesso? E, soprattutto, cosa fa oggi?

Dopo Amici, la bella Fioretta Mari ha continuato a coltivare la sua passione per la recitazione. Dopo il 2008, infatti, ha preso a parte non soltanto a diversi spettacoli teatrali, ma anche film e serie televisive. Ma non solo. Sul web, si legge che nel 2010 è diventata direttrice artistica ArtAcademy Carrara, un’accademia che ha come obiettivo quello di creare nuovi talenti. Dal 2009, inoltre, insegna a lo Strasberg Institute di New York city. Ed, infine, nel 2015 è diventata la direttrice artistica del festival per attori ACT Itay.

Lei, invece, com’è diventata? Guardate con i vostri occhi:

Non è affatto cambiata in tutti questi anni, vero? Vi piacerebbe rivederla nel cast di Amici? A noi si, tantissimo!