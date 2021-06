Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo, ricordate com’era ai tempi del GF? Sono trascorsi ben 15 anni: incredibile!

È trascorso poco più di un anno da quando, per la sua settima volta consecutiva, Filippo Bisciglia appariva sul piccolo schermo di Canale 5 e presentava la settima edizione di Temptation Island, eppure tra pochissime ore sarà nuovamente sullo stesso canale e nello stesso villaggio sardo per dare inizio ad un nuovo viaggio nei sentimenti di ben 6 coppie. Cosa succederà quest’anno? Ci sarà qualche coppia che si sfascerà? Beh, al momento, è ancora tutto da scoprire. Anche se, però, siamo certi di una cosa: con la sua simpatia, spontaneità e genuinità, il conduttore romano si dimostrerà, per un nuovo anno, un ottimo “traghettatore”.

L’ingresso di Filippo Bisciglia nel mondo dello spettacolo, lo sappiamo benissimo, è arrivato tantissimi anni fa. Correva esattamente la sesta edizione del Grande Fratello quando, per la prima volta in assoluto, il simpaticissimo romano si presentava al pubblico italiano, conquistando tutti. Ricordate, però, com’era? Sono trascorsi 15 anni da quel momento, siete curiosi di sapere com’era a quei tempi? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli! Eccolo qui..

Filippo Bisciglia al GF 6, ricordate com’era? Eccolo 15 anni fa

Insieme ad Augusto De Megni, vincitore di quell’anno, Simona Salvemini e tantissimi altri concorrenti, anche Filippo Bisciglia ha preso parte al Grande Fratello del 2006. Correva esattamente il 19 Aprile di quell’anno quando il romano, scelto tra il pubblico in passerella, diventava a tutti gli effetti un gieffino. E conquistava, in un vero e proprio batter baleno, le simpatie del pubblico italiano. Tanto è vero che, giunto in finale, è riuscito ad aggiudicarsi il secondo posto. Senza considerare, inoltre, che da quel momento il buon Bisciglia ha cavalcato la cresta dell’onda. L’abbiamo visto, ad esempio, a Tale e Quale Show, ad Amici Celebrities ed, infine, al timone di Temptation Island. Insomma, una carriera incredibile. Com’è cambiato, però, in tutti questi anni?

Siete curiosi di sapere com’è era Filippo Bisciglia ai tempi del GF? Ci pensiamo noi. Eccolo com’era:

Insomma,saranno passati anche 15 anni, ma Filippo Bisciglia è rimasto letteralmente identico. Certo, al GF aveva soltanto 28 anni. Adesso, invece, ne ha 15 in più. Eppure, non è affatto cambiato nel corso del tempo. Siete d’accordo con noi?