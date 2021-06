Filippo Bisciglia e Pamela Camessa fanno coppia fissa da diversi anni, ma sapete come si sono conosciuti? Spunta un retroscena inedito.

L’attesa è, finalmente, giunta al termine. Proprio a partire da questa sera, Mercoledì 30 Giugno, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island 2021. In “diretta” dall’Is Morus Relais, il buon Filippo Bisciglia sarà al timone, per il suo ottavo anno consecutivo, del docu-reality di Canale 5. Anche in quest’edizione, ovviamente, si metteranno in gioco ben sei coppie. Che, per circa 21 giorni, verranno messe alla prova da 25 single. Cosa succederà, quindi? Tutti i concorrenti riusciranno ad uscire indenni dal programma oppure no? Lo scopriremo! Una cosa, però, è certa: Filippo non ha assolutamente bisogno di mettere alla prova il suo amore per la bella Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, lo sappiamo benissimo, sono insieme da poco più di 10 anni. Ed insieme, c’è da ammetterlo, formano una coppia davvero bellissima. Siete curiosi, però, di sapere come si sono conosciuti? Tutti noi sappiamo che si amano davvero alla follia, ma sapete come è avvenuto il loro primo incontro? Spunta un retroscena davvero inedito: eccolo!

Come si sono conosciuti Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? Non tutti lo sanno

Cosa sappiamo, quindi, della storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? Appurato che i due piccioncini fanno coppia fissa da poco più di 10 anni, siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il primo incontro tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sia avvenuto diversi anni fa quando, soprattutto, entrambi erano fidanzati. Non sappiamo come siano andate le cose esattamente, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe che i due si siano incontrati per la prima volta sulle piste da pattinaggio di Cortina. E che, esattamente da quel momento, si sono piaciuti ed, in seguito, innamorati.

Insomma, c’è da proprio da ammetterlo. Il loro è stato un incontro decisamente dettato dal destino. Voi ci credete? Fareste proprio bene a farlo, perché Filippo e Pamela ne sono la prova!