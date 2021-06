Ilary Blasi, incredibile novità: in arrivo un programma tutto nuovo per lei, che sarà trasmesso il prossimo autunno.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Bella, spigliata e super spontanea, i telespettatori sono pazzi di Ilary Blasi. Che abbiamo visto in onda, su Canale 5, fino a qualche settimana fa, al timone della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ebbene, c’è una grandissima novità in arrivo per Lady Totti!

Tv Blog anticipa che Ilary Blasi è stata scelta per la conduzione di un nuovo programma, che andrà in onda il prossimo autunno, di giovedì sera. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Siete nel posto giusto.

Ilary Blasi, incredibile novità: condurrà il nuovo programma Star in the star

Nuova avventura per Ilary Blasi dopo l’Isola dei Famosi! Secondo quanto riporta TV Blog, sarà proprio lei a condurrà il nuovo show musicale Star in the star, che sarà trasmesso il prossimo autunno su Canale 5. Un programma tutto nuovo, di cui si era già parlato, ma di cui non si conosceva ancora il conduttore. E se la versione tedesca del format è guidata da Michelle Hunziker, anche l’Italia ha optato per una donna, scegliendo la mitica Ilary.

Che, nel corso delle puntate, sarà affiancata da una giuria, composta da tre elementi. Sempre TV Blog anticipa i nomi di quelli che dovrebbero essere i primi due: Marcella Bella e il comico Andrea Pucci. Ancora top secret il terzo componente.

In cosa consiste il programma? Un gruppo di personaggi famosi dovranno cimentarsi in imitazioni di celebri star nazionali o internazionali, ma attenzione: saranno davvero irriconoscibili! Il compito della giuria e del pubblico sarà scoprire chi è la celebrità che si nasconde dietro quel travestimento.

Insomma, noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le sorprese del nuovo show di Ilary Blasi. Appuntamento al prossimo autunno per cantare e ballare insieme!