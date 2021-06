Nel 2004 vide la luce la pellicola “Una serie di sfortunati eventi” tratto da una serie di libri: ricordate in geniale Klaus, com’è diventato oggi Liam Aiken?

“Una serie di sfortunati eventi” è un successo sia letterario che cinematografico tanto da vantare un film, uscito nel 2004 e una serie tv di recente produzione. Proprio nella pellicola cinematografica hanno recitato attori iconici di Hollywood come Maryl Streep e Jim Carrey. Tra i giovani e talentuosi interpreti, nei panni di uno dei protagonisti, il brillante e intelligentissimo Klaus c’era il giovane Liam Aiken: sapete com’è diventato oggi? preparatevi a rimanere senza parole!

Liam Aiken, com’è diventato oggi il “Klaus” di “Una serie di sfortunati eventi”

Talento incredibile e viso d’angelo, Liam Aiken è nato a New York nel 1990. Il suo esordio risale a quando era piccolissimo, aveva infatti solo 7 anni quando ha preso parte a “La follia di Henry”. Ha poi recitato in “Sognando l’africa” e nell’amatissimo ed emozionante “Nemiche amiche”.

Di certo uno dei suoi ruoli più celebri è proprio quello del giovane Klaus. Forse non tutti lo sanno, ma Liam Aiken era uno dei giovani attori presi in considerazione per il ruolo del celebre maghetto della fortunatissima saga di Harry Potter. Non solo attore, ma anche appassionato di musica, è un talentuoso chitarrista. Per la tv ha preso parte a diverse serie di grande successo, come “Law e Order – I due volti della giustizia”, “Mad Men” e “Criminal Intent”. Se siete curiosi di vedere com’è cambiato Lian Aiken dai tempi di “Una serie di sfortunati eventi” preparatevi a rimanere senza parole. Il celebre attore è di certo cresciuto ed è diventato un uomo ricco di fascino, pur mantenendo gli splendidi lineamenti e il viso angelico di un tempo. Ecco uno scatto che arriva direttamente dal suo profilo Instagram: lo riconoscete?

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il suo prossimo progetto!