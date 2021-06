È stata eletta Miss Italia nel lontano 1996: da quel momento, sono trascorsi esattamente 24 anni, ma com’è diventata oggi? Non ci potrete mai credere!

Correva esattamente l’anno 1946 quando, per la prima volta in assoluto, si svolgeva il concorso di bellezza denominato Miss Italia. Da quel momento, sono trascorse esattamente 74 anni. Si sono svolte, ben 74 edizioni, E, soprattutto, si sono alternate tantissime e bellissime vincitrici. In alcuni dei nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di colei che ha ottenuto il titolo di più bella d’Italia nel 1993, nel 1998 e in tantissimi altri anni addietro. Ricordate, invece, la giovanissima ragazza che è riuscita a trionfare sulle sue “rivali” nel 1996?

Sono trascorsi esattamente 25 anni da quando, alla fine di Miss Italia di quell’anno, la giovanissima trionfava su tutte le altre 99 concorrenti. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventata oggi? Il tempo è passato, è vero. Eppure, la splendida Miss Italia del 1996 com’è cambiata? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete di stucco anche voi.

È stata eletta Miss Italia nel 1996, oggi è proprio così: sono passati 25 anni, incredibile

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio bella bellissima e giovanissima Miss Italia eletta nel 1996. Davvero impossibile dimenticarla, vero? In effetti, avete proprio ragione. Sorriso smagliante, occhi incantevoli e lunghi capelli ricci, la modella ha conquistato tutti in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, una volta giunti a fine gara, è stata proprio lei ad aggiudicarsi il titolo di Miss Italia.

Sono trascorsi, però, ben 25 anni da questo momento, siete curiosi di sapere com’è cambiata la bella Denny Mendez, perché è proprio lei di che stiamo parlando? Ovviamente, una volta ottenuta la fascia di reginetta d’Italia, la bellissima modella ha cavalcato la cresta dell’onda. Nel 1999, ad esempio, è avvenuto il suo debutto al teatro. E nel 2003, invece, sul grande schermo. Ma non solo. A partire dagli anni 2000 fino al 2007, infine, l’abbiamo vista recitare in diverse serie televisive.

Com’è diventata? Guardate un po’ qui:

Insomma, potranno anche essere passati 25 anni dalla sua nomina a Miss Italia, ma Denny Mendez è sempre bellissima. Siete d’accordo?