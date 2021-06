Oscar Branzani, sguardi complici e vicinanza proprio a lei: l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore? Ecco cosa hanno notato i più attenti.

Tutti ricorderanno l’ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani. Il napoletano 31enne, dopo una lunga relazione con Chiara Biasi, è approdato nel dating show di Maria de Filippi. Era il 2016 quando sedeva sul famoso trono rosso: nel programma conobbe Eleonora Rocchini, diventata poi la sua scelta. Tra loro c’è stato un grande amore: hanno fatto innamorare milioni di fan del programma ma la loro storia dopo qualche anno è naufragata. Oggi Oscar è un imprenditore e la sua linea di costumi, Sonten, gli sta regalando tante soddisfazioni. Ma dopo Eleonora, Oscar non si è fatto più vedere vicino ad altre donne. Non sembra essere più single: l’ex tronista forse ha trovato l’amore?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Oscar Branzani, tutti hanno notato la ‘vicinanza’ con lei: è scoppiato l’amore?

Oscar Branzani, forse, ha ritrovato l’amore! Circolano sul web diverse indiscrezioni che lo vedrebbero al fianco di una bellissima ragazza che abbiamo conosciuto tempo fa come dolce metà del cantante italiano. Parliamo di Federica Lelli, l’ex compagna storica di Ultimo.

Leggi anche Chi è Federica Lelli: età e vita privata dell’ex fidanzata di Ultimo

Per Oscar e Federica, dopo le storie d’amore giunte al capolinea, pare sia giunto il momento di rifarsi una vita: e così, i più attenti e curiosi hanno notato che entrambi spesso si immortalano negli stessi luoghi, in atteggiamenti piuttosto intimi. In particolare, c’è una fotografia che mostra i due loro sguardi complici:

Entrambi single, potrebbe essere proprio lei la donna che farà battere di nuovo il cuore ad Oscar Branzani? Spesso la giovane Federica, classe ’98, si è immortalata con il costume Sonten indosso. Sarà stato un regalo da parte del bel Branzani?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica ⭐️ (@federicalelli)

Nessuno dei due ha smentito o confermato le voci che circolano sul loro conto: saranno solo amici o tra loro c’è qualcosa di più?