Romina Power, un nuovo amore nell’aria? L’artista vedovo si fa avanti: “Al Bano geloso”

Romina Power lancia un ‘appello’ sentimentale e l’artista coglie al volo l’occasione di candidarsi: nuovo amore per l’ex signora Carrisi?

Romina Power è da sempre considerata legata alla figura di Al Bano e non potrebbe essere altrimenti: i due hanno fatto sognare in passato un’intera generazione e nella memoria collettiva continuano ad incarnare il sogno del grande amore nonostante il loro divorzio risalga ormai a molti anni fa.

Sempre seguitissimi in tv e sui social, Romina e Al Bano, insieme o singolarmente, sono richiestissimi ovunque. Proprio la scorsa settimana, durante l’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 andata in onda venerdì 25 giugno, la Power è stata intervistata dalla conduttrice Serena Bortone.

La figlia di Tyron Power ha già due nipoti, Kai e Cassia Ylenia e a breve diventerà nonna per la terza volta. Sua figlia Cristel infatti ha da poco annunciato di aspettare il terzo figlio. Un momento di grande gioia quindi per l’ex signora Carrisi, che vorrebbe però completare questa felicità anche con un amore, perché no? Verso la conclusione dell’intervista Romina ha lanciato una specie di ‘appello’: “Spero di non finire la mia vita da sola, a livello sentimentale”, ha detto. A quel punto è spuntato subito un candidato: si tratta del famoso artista, capito chi?

Romina Power, spunta subito un candidato per lei: è proprio il famoso cantante

Come ad ogni puntata di “Oggi è un altro giorno”, ad accompagnare Serena Bortone in studio era presente anche Memo Remigi. Rimasto vedovo all’inizio di quest’anno, il musicista è ospite fisso del programma pomeridiano e ha subito risposto all’appello di Romina.

“Magari carino, che suona il pianoforte”, ha scherzato Memo raccontando di quando la Power sposata ancora con Al Bano si trovava in una trasmissione tv, l’ex marito era molto geloso di lei. Non è difficile immaginare il motivo. Remigi ha infatti ammesso: “Eravamo tutti pazzi di lei. Compreso io”.

Romina coglierà la ‘proposta’ dell’artista? E cosa ne penserà Al Bano?