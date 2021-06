Nel cast di Tale e Quale Show c’è anche lei, che bomba: clamoroso colpo di scena, sarà un’edizione davvero indimenticabile.

L’estate è appena iniziata, eppure è già da diverso tempo che non si fa altro che parlare dei programmi che andranno in onda a partire dalla prossima stagione televisiva. Appurato che, su Canale 5, andrà in onda la sesta edizione del GF Vip 6 e tantissimi altri programmi di successo, c’è anche da sottolineare che, per un nuovo anno consecutivo, andrà in onda una nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Avete letto proprio bene, si! Ancora una volta, il simpaticissimo Carlo Conti sarà al timone dell’incredibile ed imperdibile show delle “imitazioni”. A questo punto, però, ci chiediamo: chi saranno i concorrenti?

In merito al cast di Tale e Quale Show, proprio qualche giorno fa, Carlo Conti si è lasciato andare ad un clamoroso spoiler. Le “sorprese”, però, non sono affatto terminate qui. Da quanto si apprende da questo ultimo numero del settimanale “Chi”, sembrerebbe proprio che nel cast di quest’anno del programma ci sarà anche lei. Chi? Scopriamolo! Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una bomba!

Tale e Quale Show, arriva la conferma: nel cast c’è anche lei

In attesa di poter scoprire chi saranno i concorrenti effettivi di questa nuova ed imperdibile edizione di Tale e Quale Show, anche se alcuni di essi sono già apparsi sul web, è bene che sappiate che nel cast ci sarà anche lei. A confermarlo, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale “Chi” in occasione dei suoi 60 anni, la conduttrice non ha perso occasione di poter condividere questa fantastica sorpresa.

“Farò “Tale e quale show” proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa”, ha detto la conduttrice per confermare la sua presenza nel cast del programma di Carlo Conti. Di chi parliamo, però? La risposta è piuttosto semplice: di Alba Parietti. È proprio lei che, da quanto dichiarato al settimanale di Alfonso Signorini, prenderà parte a Tale e Quale. “Vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida”, ha detto ancora.

Vi piace? A noi tantissimo! Non vediamo l’ora di vederla con indosso nuove vesti.