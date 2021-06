Mancano davvero pochissime ore al debutto di Temptation Island 2021, avete visto cosa ha rivelato Raffaella Mennoia? Ora è proprio confermato!

Ci siamo: mancano pochissime ore ancora e finalmente andrà in onda Temptation Island 2021. A distanza di poco meno di un anno dalla sua settima volta consecutiva, il buon Filippo Bisciglia sarà al timone di una nuova ed imperdibile edizione del docu-reality. Cosa dobbiamo aspettarci? Al momento, ovviamente, non sappiamo tantissimo. Una cosa, però, è certa: ne vedremo sicuramente delle belle. E lo diciamo, sia chiaro, non soltanto perché abbiamo ascoltato le coppie delle sei storie e tutte hanno dei validi motivi per prendervi parte, ma anche perché tutti i single scelti hanno le carte in regola per dimostrarsi dei veri e propri tentatori.

Tra qualche ora, quindi, avrà inizio Temptation Island 2021. Sapete, però, cosa ha rivelato Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma? In una sua recente intervista a Fanpage, la simpaticissima e splendida romana si è lasciata andare ad una rivelazione davvero incredibile. Adesso è proprio confermato! Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Raffaella Mennoia, la rivelazione a sorpresa a poche ore da Temptation Island 2021: le sue parole

In una sua recentissima intervista per Fanpage, Raffaella Mennoia non ha perso occasione di poter parlare di Temptation Island 2021. Ed, oltre a rivelare qualche piccola anticipazione sulle sei coppie in gioco, si è anche lasciata andare ad una rivelazione davvero inaspettata. Non soltanto, da come abbiamo potuto vedere, in queste sei coppie in gioco, non c’è nessuna che appartiene al mondo dei Vip, ma sembrerebbe che non, al momento, non si sappia ancora se ci sarà o meno la “doppia” Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi.

“Non so se poi non ci sarà l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, in realtà non me l’hanno ancora comunicato in maniera ufficiale”, ha detto Raffaella Mennoia a Fanpage. Al momento, quindi, non abbiamo ancora moltissime notizie in merito. Qualora, però, dovesse esserci la conferma, l’autrice del programma ne è convinta: “Nel caso in cui dovesse esserci una nuova edizione sicuramente sarà lei a farlo, ha sempre lavorato con piacere con il nostro gruppo di lavoro”.

Insomma, al momento è ancora tutto incerto. Non ci resta che attendere ulteriori delucidazioni. A voi piacerebbe?