In questo articolo vi parliamo di Anastasia, tentatrice della nuova edizione di Temptation Island: sapete qual è la sua ‘ossessione’?

Temptation Island è un programma televisivo di genere reality show in onda su Canale 5. La trasmissione è prodotta da Fascino PGT e Ambra Banijay. La prima edizione è andata in onda nel 2005 con il titolo di Vero Amore. Il programma inizialmente non ebbe successo e subì una pausa di circa nove anni. Il reality show è poi tornato in onda nel 2014 con il titolo che oggi conosciamo. Da quel momento, la trasmissione è una delle punte di diamante della rete del Biscione e ogni anno totalizza un numero altissimo di ascolti.

Il reality show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen. La conduzione è sempre stata affidata a Filippo Bisciglia, divenuto famoso grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. La sigla del programma è il brano Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.

In seguito all’enorme successo avuto dalla trasmissione, Mediaset ha deciso di puntare anche sul format VIP del reality show. Tale format, però, è andato in onda solo per due anni. La prima edizione VIP è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island, chi è Anastasia

Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island. La trasmissione prenderà il via mercoledì 30 giugno 2021. Il conduttore anche quest’anno sarà Filippo Bisciglia. In gioco ci saranno sei coppie, le quali dovranno vivere in due villaggi separati per ventuno giorni. Insieme a loro ci saranno tredici tentatori e dodici tentatrici. Al termine dei ventuno giorni, le coppie si rincontreranno davanti al falò e lì decideranno se uscire insieme dal programma oppure lasciarsi.

Le sei coppie sono: Claudia Venturini e Stefano Socionovo; Jessica Mascheroni e Alessandro Autera; Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti; Manuela Carriero e Stefano Sirena; Natascia Zagato e Alessio Tanoni; Floriana e Federico Rasa.

I tentatori sono: Samuele, Luchino, Giuseppe, Angelo, Alessandro, Alessio, Luke, Luca Vetrone, Manuel Di Bernardo, Salvatore Pisano, Luciano Punzo, Davide Basolo, Marco. Le tentatrici invece sono: Federica, Rita, Lucrezia, Tania, Giulia, Gabriella, Giulia Mastrantoni, Gabry, Anastasia, Angelica.

Tra le tentatrici vi è appunto Anastasia, ventenne originaria di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Alla produzione, la tentatrice ha raccontato di aver studiato ginnastica artistica. Anastasia ha poi confessato di avere un’ossessione: si ritiene una maniaca dell’ordine e tale tendenza pare sia ereditata dalla mamma. Attualmente lavora come fotomodella.