Chi è Federica, la tentatrice di Temptation Island 2021: non immaginereste mai qual è la sua più grande passione! Vi parliamo di lei.

Mancano pochissime ore alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island 2021. Le sei coppie di questa estate sono Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica ed Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico. Chi tra loro riuscirà a resistere alle tentazioni nel villaggio dei sentimenti? Filippo Bisciglia è pronto a dare il via a questo viaggio fatto di amore, fiducia e gelosia! Ma chi sono i protagonisti di questa edizione? I 25 single sono davvero belli e interessanti: 12 tentatrici e 13 tentatori sono pronti a corteggiare i componenti delle coppie…tra loro c’è una bellissima ragazza di nome Federica. Vi parliamo di lei!

Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Federica: età, cosa fa nella vita e qual è la sua più grande passione

Federica è una delle tenatrici della nuova edizione di Temptation Island 2021. Al momento, a quanto pare, non abbiamo informazioni su sue precedenti apparizioni televisive. E’ la prima volta, dunque, che la vediamo nel piccolo schermo!

Sul suo conto conosciamo ben poco: Federica ha 25 anni ed è di Catania! La siciliana è una libera professionista e parla ben tre lingue! Leggiamo che conosce perfettamente l’inglese, lo spagnolo ed il francese. Inoltre ha una grande passione per i film fantasy, per gli horror ma non solo! Adora follemente i videogame. Lo avreste mai immaginato?

Non ci resta che attendere l’inizio del programma per conoscere più a fondo la bella Federica, tentatrice della nuova edizione di Temptation Island 2021. Sarà proprio lei una delle protagoniste di questa edizione? Lo scopriremo presto! Intanto, vi mostriamo una foto di tutte le nuove tentatrici: