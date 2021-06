Temptation Island, chi è Samuele: età, lavoro e tutte le curiosità sul tentatore romano, protagonista della nuova edizione del docu reality di Canale 5.

Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island. Nuove coppie si metteranno in gioco sull’isola delle tentazioni per testare i propri sentimenti. A condurre il docu-reality di Canale 5 sarà il veterano Filippo Bisciglia, super amato dal pubblico. A lui il compito di aiutare e guidare i protagonisti durante il loro viaggio nei sentimenti. Si tratta di un’edizione completamente ‘nip’: le coppie sono cioè composte da personaggi sconosciuti al pubblico, nessun vip. Nuove coppie ma, ovviamente, anche nuovi tentatori!

LEGGI ANCHE —-> Temptation Island, spunta un retroscena clamoroso su Maria De Filippi: è stato svelato solo adesso

Tra questi c’è anche lui, Samuele. Riuscirà a rubare il cuore ad una delle fidanzate di questa edizione? Scopriamo di più su di lui in attesa della puntata di questa sera!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, chi è Samuele: conosciamo meglio il tentatore di questa edizione del programma

Pronti a tuffarvi in questa nuova edizione di Temptation Island? Ormai mancano pochissime ore all’inizio e i fan non vedono l’ora di conoscere meglio le coppie di quest’anno. Ma anche tentatrici e tentatori! Tra questi ultimi c’è anche lui, Samuele, 28 anni, di Roma. Il single è un agente di commercio specializzato nella formazione dei venditori. Appassionato di viaggi, ha girato l’Europa e l’America. Quest’estate, però, tappa in Sardegna, precisamene nel villaggio delle fidanzate…sarà nato un feeling tra il bel Samuele e una delle protagoniste? Staremo a vedere!

Per scoprire se Samuele o altri tentatori riusciranno a mettere in crisi alcune delle coppie di Temptaion Island, non ci resta che attendere la puntata di questa sera. Appuntamento alle ore 21 e 30, su Canale 5. Filippo Bisciglia è pronto con la frase cult: “Ho un video per te!”.