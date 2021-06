Temptation Island, chi è il tentatore Luchino: età, lavoro e quel sogno speciale, tutte le curiosità sul protagonista della nuova edizione del programma.

Pronti per un nuovo viaggio nei sentimenti? Temptation Island 2021 sta per partire! Questa sera, mercoledì 30 giugno 2021, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del docu reality di Canale 5. A condurla sarà Filippo Bisciglia, conduttore amatissimo dal pubblico. Si tratta di un’edizione completamente ‘nip’: le coppie sono quindi composte da protagonisti completamente sconosciuti ai telespettatori. Che non vedono l’ora di conoscere a fondo le coppie, ma anche tentatrici e tentatori, che faranno di tutto per creare zizzania tra le coppie.

LEGGI ANCHE —->Temptation Island 2021, mancano poche ore al debutto: la rivelazione di Raffaella Mennoia, ora è confermato

Tra questi c’è anche Luchino, uno dei single ufficiali di questa edizione. Riuscirà a colpire una delle fidanzate facendola cadere ai suoi piedi. Staremo a vedere! Nel frattempo conosciamolo meglio, in attesa della puntata di questa sera.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, chi è il tentatore Luchino: tutte le curiosità sul protagonista del reality

Ci siamo! Ancora poche ore e partirà una nuova scoppiettante edizione di Temptation Island. A giudicare dai video di presentazione della coppia trapelati negli ultimi giorni, ne vedremo delle belle! I fan non vedono l’ora di conoscere tutti i protagonisti di quest’anno, compresi tentatrici e tentatori. Tra questi ultimi c’è anche lui, Luchino, di 31 anni, originario di Ascoli Piceno. Il single lavora come geometra, ma vorrebbe diventare vigile del fuoco per seguire le orme del suo papà.

Riuscirà Luchino a conquistare una delle fidanzate, mettendo in crisi una delle coppie che si sono messe in gioco? Non ci resta che attendere l’inizio di questa edizione per scoprirlo!

L’appuntamento è per questa sera, a partire dalle ore 21 e 30 su Canale 5. Filippo Bisciglia e i suoi video sono prontissimi! E voi, seguirete questa edizione del programma targato Maria De Filippi?