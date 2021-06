Temptation Island, Tommaso subito in lacrime: “Sono geloso del suo corpo”

Tommaso finisce subito in lacrime nella prima puntata di Temptation Island: “Sono geloso del suo corpo”, ecco le sue parole

È iniziata la nuova edizione di Temptation Island, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Sei coppie vivranno per ventuno giorni in due villaggi diversi con dodici ragazze single e dodici ragazze single. Al termine dei ventuno giorni, le coppie si rincontreranno davanti al falò per decidere se uscire insieme dal programma oppure lasciarsi.

Le sei coppie in gioco sono: Claudia Venturini e Stefano Socionovo; Jessica Mascheroni e Alessandro Autera; Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti; Manuela Carriero e Stefano Sirena; Natascia Zagato e Alessio Tanoni; Floriana e Federico Rasa.

LEGGI ANCHE: Temptation Island 2021, chi sono i tentatori e le tentatrici: c’è un amatissimo ex volto di Uomini e Donne

Temptation Island, Tommaso in lacrime: il motivo

Valentina e Tommaso sono già una delle coppie più chiacchierate della nuova edizione di Temptation Island. Tra i due ci sono ben diciannove anni di differenza. Lei ha 40 anni, mentre lui ha 21 anni ed ha da poco finito la scuola. Tommaso è molto geloso di lei ed insieme partecipano al reality show di Canale 5 proprio per superare quest’ostacolo.

Una volta separatosi dalla fidanzata, però, la redazione di Tommaso non è stata delle migliori. Il ragazzo infatti è stato chiamato nel ‘pinnettu’ ed ha visto il primo video sulla sua fidanzata. Il ventunenne romano ha dimostrato di essere molto geloso: egli infatti non vuole che la fidanzata indossi i bikini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)



Tommaso si è poi sfogato sia con una tentatrice che con uno dei suoi compagni d’avventura, dichiarando: “Sono geloso del suo corpo“. Il falò seguente non è stato di certo spensierato per il giovane romano. Il conduttore gli ha infatti mostrato nuovi video, evidenziando ancora più la gelosia nei confronti della sua fidanzata.