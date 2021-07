Al Bano si ritrova costretto a farlo: scelta obbligata e molto triste, purtroppo

Al Bano, drastica ed obbligata scelta per il cantante di Cellino San Marco: purtroppo si è trovato costretto a farlo, ecco cos’è successo.

È uno dei più grandi cantanti di sempre, Al Bano Carrisi. Entrato a far parte di questo mondo davvero giovanissimo, il simpaticissimo cantante di Cellino San Marco è riuscito, in un vero e proprio batter baleno, a conquistare il posto che merita nel giro della musica italiana. Con una carriera che, infatti, vanta diversi e numerosi successi davvero impressionanti, il buon Carrisi può essere considerato la stella della nostra musica. Purtroppo, però, è proprio in merito a questo che dobbiamo darvi una bruttissima notizia. Stando a quanto si apprende dalle parole del cantante in una sua recente intervista ad Adnkronos, sembrerebbe che Al Bano si sia ritrovato costretto a prendere una sofferta ed obbligata scelta.

Leggi anche –> Romina Power, un nuovo amore nell’aria? L’artista vedovo si fa avanti: “Al Bano geloso”

Di che cosa parliamo esattamente? Cos’è accaduto? E, soprattutto, a quale decisione facciamo riferimento? State tranquilli, non è successo affatto nulla di grave. Cerchiamo di capire, però, le parole del cantante molto più da vicino.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Al Bano, scelta obbligata: si è ritrovato costretto a farlo, cos’è accaduto

In attesa di poterlo vedere nuovamente sul piccolo schermo con Mara Venier e la sua ex moglie Romina Power, Al Bano ha comunicato una sua drastica e sofferta scelta. Stando a quanto si apprende dalle sue parole ad Adnkronos, sembrerebbe che il cantante di Cellino San Marco è stato costretto a prendere una decisione piuttosto obbligata. Di che cosa parliamo esattamente? Semplice: del suo concerto in Russia!

Stando a quanto si apprende dalle sue parole ad Adnkronos, infatti, sembrerebbe che il cantante abbia deciso di annullare il suo concerto in Russia che si sarebbe dovuto tenere il 6 Giugno scorso. Perché? Beh, la motivazione è piuttosto semplice. Sul sito, infatti, si legge che il buon Al Bano non soltanto ha rinviato il tutto per l’emergenza Coronavirus, ma anche perché in Russia c’è un’enorme quantità di popolazione che sta rifiutando categoricamente di sottoporsi al vaccino. “I casi di Covid in Russia stanno aumentando sempre di più perché la gente rifiuta di vaccinarsi. Eppure hanno lo sputnik”, ha detto.

Vi sareste mai immaginati una decisione del genere?