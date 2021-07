Un ‘taglio’ ai programmi di Barbara D’Urso? La conduttrice risponde così

Cosa accadrà a Settembre ai programmi di Barbara D’Urso? Ci sarà davvero un taglio come è stato detto? Ecco la risposta della conduttrice: non ci sono dubbi!

È in vacanza, Barbara D’Urso. Dopo una stagione televisiva ricca di successi e di impegni lavorativi, la splendida conduttrice campana è attualmente in “stop”. Ed è pronta a ricaricare le pile ritornare più forte di prima con i suoi programma per il suo amatissimo pubblico italiano. Cosa accadrà, però, a partire dalla prossima stagione? In questi mesi, si è detto che alcuni dei suoi programmi non andranno più in onda. Oppure, secondo Dagospia e DavideMaggio, si è detto addirittura detto che Pomeriggio Cinque avrà un “taglio”, ma è davvero così? A rispondere, è stata proprio la diretta interessata.

Cosa succederà, quindi? È vera la notizia che Pomeriggio Cinque avrà un “taglio”. La risposta di Barbara D’Urso adesso non lascia proprio più dubbi. Procediamo, però, con ordine. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Barbara D’Urso, ci sarà un “taglio” ai suoi programmi? Non ci sono più dubbi ora

Stando a quanto si apprende da DavideMaggio, sembrerebbe che la prossima stagione di Pomeriggio Cinque sarà una stagione piuttosto “particolare”. Si legge, infatti, che il contenitore del pomeriggio potrebbe subire un leggero taglio. Di che cosa parliamo? Ebbene. Siamo abituati a circa 90 minuti di diretta a partire alle ore 17:20 fino alle 18:45, lo sappiamo benissimo! A quanto pare, però, sembrerebbe che, a partire da Settembre prossimo, non sarà più così. Si legge, infatti, che non potrebbe non esserci più un’ora e mezza di diretta, ma che la puntata verrà alquanto ridimensionata. Secondo Davide Maggio, si apprende che la diretta potrebbe durare ben 45 minuti.

A questo punto, però, ci chiediamo: è davvero così? Sembrerebbe proprio di no! A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Qualche giorno fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Barbara D’Urso si è mostra in “diretta” da Roma. E, riprendendo le bellezze della Capitale, ha detto: “Baci da Roma. Parlano, parlano, parlano, parlano, parlano, parlano, parlano. Ed io rido, rido, rido, rido, rido da Roma”.

Cosa ne pensate di queste sue parole? Secondo voi, Barbara D’Urso ha smentito velatamente queste notizie? Noi ce lo auguriamo!