Sembrerebbe proprio che la bellissima Talisa Ravagnani sia stata scelta per il ruolo di velina a Striscia la Notizia: scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lei.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio della bellissima e giovanissima Talisa Ravagnani. Concorrente di amici 2019, la ballerina ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Perché? La risposta è piuttosto semplicissima: oltre a godere di una bellezza più unica che rara, la ragazza ha mostrato un talento davvero incredibile. Tanto è vero che non soltanto è riuscita ad arrivare alla fase serale del programma di Maria De Filippi, ma ha anche cavalcato l’onda del successo appena uscita dal talent. Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Stando a quanto si apprende dal settimanale “Nuovo”, sembrerebbe che la bella Talisa sarà una delle nuove veline di Striscia la Notizia.

Dopo l’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, è opportuno scegliere chi saranno le loro due sostitute. Secondo il settimanale Nuovo, sarà proprio la giovane Talisa a rivestire questo ruolo. Sarà così? Non ne abbiamo la conferma! Nel frattempo, però, scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lei.

Chi è Talisa Ravagnani, la nuova presunta velina di Striscia: età, Instagram e fidanzato

In attesa di poter scoprire, quindi, se Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, anche lei derivante dal mondo di Amici, saranno le nuove due veline di Striscia la Notizia, scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lei.

Talisa Ravagnani è nata a Milano il 28 Agosto del 2001. La sua infanzia è stata piuttosto “movimentata” sin da subito. Trasferitasi a Dubai fino all’età di 13 anni, la Ravagnani in giovanissima età decide di trasferirsi a Los Angeles per coltivare la sua passione per la danza. Da quel momento, la carriera di Talisa è tutta in ascesa. È proprio in America, infatti, che la giovane diventa una ballerina d’eccellenza prendendo parte al corpo di ballo di tantissime star. Tra cui, la straordinaria Selena Gomez. Nel 2019, infine, approda ad Amici. Ed ha la possibilità di far ammirare il suo immenso talento e la sua bravura a Timor Steffens, che la sceglie nel suo team senza troppe remore, e a tutto il pubblico italiano.

Talisa è fidanzata? Purtroppo, non abbiamo moltissime notizie in merito. Nonostante sia attivissima sul suo canale Instagram (CLICCATE QUI PER SEGUIRLA), non c’è nessuna foto che ci faccia capire che sia dolcemente accompagnata nelle sue giornate.

Il doloroso retroscena momento del passato

Ha soltanto 20 anni ed una carriera davvero spettacolare, c’è da ammetterlo. Per riuscire a conquistarla, però, Talisa ha dovuto pagare uno “scotto”. È stata lontana dalla sua famiglia, purtroppo! Dopo essersi trasferita a Los Angeles, la Ravagnani si è allontanata dai suo cari per circa 4 anni.

Vi piacerebbe vederla realmente sui banconi di Stricia?