Fiocco rosa per l’amatissimo cantante: diventerà papà per la prima volta, che sorpresa! L’annuncio sui social è dolcissimo.

“Io e Simona aspettiamo una bimba. Siamo felici e ve lo volevamo dire. Evviva!“. Con queste parole, l’amatissimo cantante ha annunciato la bellissima notizia attraverso Instagram. In allegato al messaggio, uno scatto che ritrae abitini, calzini ed accessori rigorosamente rosa.

LEGGI ANCHE —->L’amatissimo attore diventerà papà per la prima volta a 52 anni: gioia immensa!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Una notizia meravigliosa, accolta con tanto entusiasmo sui social: una pioggia di likes e commenti di fan e colleghi ha invaso il post, pubblicato dall’artista qualche ora fa. Scopriamo tutti i dettagli!

Fiocco rosa per l’amatissimo cantante: “Io e Simona aspettiamo una bimba”, l’annuncio sui social

Dario Brunori, conosciuto da tutti come Brunori Sas, sta per diventare papà! Il famoso cantante, 43 anni, lo ha annunciato attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, dove raramente parla della sua vita privata. La gioia per l’arrivo di una bambina, però, è troppo grande e la coppia ha voluto condividere la notizia con tutti. Si tratta del primo bebè per il cantante e la sua compagna, Simona Marrazzo. Un amore solido, che va avanti da anni, di pari passo con la collaborazione lavorativa: con lei, Brunori ha dato vita all’etichetta discografica Picicca Dischi, insieme anche a Matteo Zanobini.

Ecco il post, pubblicato dal cantante sul suo profilo social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brunori Sas (@brunorisas)

“Brunori Dad” è uno degli hashtag usati dal cantante cosentino nel post, dove ha pubblicato tanti mini abiti rosa della bambina che sta per nascere. Un post in cui sono apparsi tantissimi commenti di volti noti: da Nicolò Fabi a Ghemon, da Michela Giraud a Levante. Tutti hanno voluto fare gli auguri alla coppia per la meravigliosa notizia.

Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri ai futuri mamma e papà! Congratulazioni!