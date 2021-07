Gerry Scotti ricorda l’episodio a Chi vuol essere Milionario nel quale non ha resistito alle lacrime: ecco le parole del conduttore.

Virginio Scotti ma per tutti Gerry Scotti: il celebre conduttore televisivo è amato e seguito da tutti gli italiani. Classe 1956, è il volto di tantissimi programmi tv come Striscia la Notizia, Chi vuol essere milionario, Caduta libera, Tu si que vales, The Wall. Ed è proprio di un episodio accaduto a Chi vuol essere milionario di cui vi parliamo: il conduttore, ai microfoni di Oggi, tempo fa ha parlato dell’emozioni mostrata durante una puntata. Gerry non riuscì a trattenere le lacrime.

Gerry Scotti in lacrime a Chi vuol essere Milionario, amaro pentimento: “Ero convinto di…”

Gerry Scotti diverso tempo fa, al settimanale Oggi, parlò dell’emozione mostrata durante una puntata di Chi vuol essere milionario. Il conduttore in quell’occasione non riuscì a trattenere le lacrime: “Fosse stata una finzione o una esagerazione l’avrei fatta tagliare. È stato un momento di verità: ero convinto di aver fatto sbagliare un concorrente, tra l’altro molto giovane. Nonostante la mia ventennale militanza nei quiz, mi sono emozionato… Piangere è una forma di tenerezza che è giunta non dico in tarda età, ma insieme all’età. Da anni ho deciso di essere sempre me stesso, quando faccio la tv”.

Gerry nella stessa intervista ha svelato anche dettagli su un’operazione a cui si è dovuto sottoporre il figlio. Edoardo, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, ebbe un incidente stradale a Milano: “Ho reagito come avrebbe fatto qualsiasi padre che ama suo figlio: mettendolo al primo posto. Negli anni abbiamo condiviso insieme la passione per le moto ma né l’educazione stradale né quella che puoi dare a tuo figlio possono bastare quando la responsabilità di un incidente è da imputare, come in questo caso, ad un altro soggetto che l’ha causato” sono state le parole del conduttore.