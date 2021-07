Grandissima notizia per l’amatissima ex vincitrice del GF Vip: ecco dove la vedremo molto presto, i fan sono pazzi di gioia.

Il GF Vip 5 è stato un vero e proprio successo: i fan non vedono l’ora di scoprire il cast della nuova edizione del reality, che partirà in autunno. In attesa di scoprire chi sono i nuovi ‘vipponi’ che saranno rinchiusi nella casa più spiata della tv, c’è una splendida notizia che riguarda un’ex concorrente del programma. E non una concorrente qualsiasi, bensì la vincitrice!

LEGGI ANCHE —->È stato il vincitore della prima edizione di Masterchef, impossibile non ricordarlo: cosa fa oggi dopo ben 10 anni

Amatissima dal pubblico, sta per tornare alla conduzione di uno show musicale tutto da vivere. Pronti a ballare e a scatenarvi sulle note delle hit più belle dell’estate 2021.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

L’amatissima ex vincitrice del GF Vip condurrà uno show musicale: ecco dove e quando

Splendida notizia per i fan di Paola Di Benedetto! La bellissima ex Madre Natura di Ciao Darwin, vincitrice del GF Vip 4, condurrà il Power Hits Estate 2021, organizzato da Rtl 102.5, l’emittente radiofonica con cui collabora da un po’. La trasmissione è partita lunedì 28 giugno, nella fascia oraria dalle 16 alle 17 e nel fine settimana dalle 15. Ma il 31 agosto, in diretta dall‘Arena di Verona, andrà in onda la “finalissima”, dove scopriremo il preferito di tutti i tormentoni di questa estate. Ecco l’annuncio postato dalla Di Benedetto qualche giorno fa, sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Un serata live, durante la quale il pubblico potrà seguire le esibizioni di tutti gli artisti più amati del momento. Chi trionferà? Bisognerà attendere fine agosto per scoprirlo!

Un nuovo impegno entusiasmante per l’ex gieffina, che da poco è tornata single: a inizio giugno, è stata proprio lei ad ufficializzare la fine della sua storia con Federico Rossi. Una decisione comune tra i due, che sono rimasti in buoni rapporti.