Lady Diana, non una Bentley e nemmeno una Rolls Royce: quale auto le regalò il principe di Galles; il retroscena che non tutti conoscono.

Sicuri di sapere proprio tutto sulla storia d’amore tra la meravigliosa Lady Diana e il principe di Galles? Ad esempio, sapete qual è stato il dono di fidanzamento di Carlo, nel lontano 1981? Si tratta di un’automobile, che, come riporta la BBC, è stata messa all’asta alla Reeman Dansie’s Royalty, Antiques and Fine Art Sale in Essex.

Un’auto di cui, per anni, sono stati tenuti top secret i proprietari e le origini. Curiosi di scoprire i dettagli sul veicolo e, soprattutto il suo valore? Siete nel posto giusto.

Lady Diana, sapete quale auto le regalò il principe Carlo? Resterete senza parole

In occasione del loro fidanzamento, il principe Carlo ha regalato un’automobile alla futura principessa Diana. Si tratta di una Ford Escort Ghia Saloon, donata alla Spencer nel maggio del 1981. L’auto, che conserva ancora targa, autoradio e vernice originali, è stata messa all’asta il 29 giugno 2021, alla Reeman Dansie’s Royalty, Antiques and Fine Art Sale in Essex. Il veicolo segna 83 mila miglia sul contachilomentri: qual è il suo valore? Tra le 30 mila e le 40 mila sterline.

L’auto “è stata utilizzata dalla principessa Diana nella fase iniziale, la più felice, della sua relazione con il principe di Galles. Numerose sono le fotografie di lei che la guida e persino lei che guarda il principe che gioca a polo mentre è seduta al suo interno”, si legge nella nota divulgata dalla casa d’aste.

Lady Diana ha guidato l’auto per circa un anno, fino al 1982, quando poi fu acquistata da un ammiratore, che l’ha custodita in garage con cura. Nonostante il passare degli anni, l’auto è intatta.