Il lutto che tutt’oggi addolora Elisabetta Gregoraci: “Sappi che mi manchi”, il messaggio straziante è apparso sui social della conduttrice.

È stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Attualmente impegnata nelle registrazioni di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci può contare sul supporto di una vera e propria schiera di fan. Che ogni giorno la seguono con affetto, soprattutto attraverso i social. E, qualche giorno fa, la showgirl calabrese ha ricevuto tanto affetto dai suo fan, in un momento particolarmente difficile per lei.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, per lei il tempo sembra non essere passato: spunta uno scatto di 13 anni fa

Il 29 giugno non è una data qualunque per Elisabetta Gregoraci. “Odio questo maledetto giorno che ti ha portato via da me”, ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo, ricordando quella dolorosa perdita che ancora oggi fa tanto male.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Il lutto che tutt’oggi addolora Elisabetta Gregoraci: “Odio questo giorno maledetto”, il ricordo della mamma

“Sappi che mi manchi…sempre tanto…ogni giorno di più. Ti amo mamma”. Queste le parole di Elisabetta Gregoraci, che qualche giorno fa ha ricordato la sua amata mamma attraverso i social, nel giorno in cui è venuta a mancare nel 2011. Un dolore profondo per la showgirl, che anche durante la sua esperienza nella casa del GF Vip ha parlato tanto del legame fortissimo che aveva con la sua mamma Melina. Una perdita avvenuta quando il piccolo Nathan Falco aveva circa un anno, a causa di un cancro al seno con cui la donna combatteva da diversi anni. Ecco la foto ricordo postata da Elisabetta nelle sue stories:

E sempre nelle sue stories, poco fa, Elisabetta pubblica una foto che ritrae diversi mazzi di fiori, inviati probabilmente da alcuni fan. “Vi voglio bene, grazia a tutti voi, in questa giornata per me triste voi riuscite a farmi sentire il vostro calore”, scrive la conduttrice in allegato allo scatto.