Sapete qual è il terrore più grande di Maria de Filippi? La conduttrice l’ha raccontato soltanto in quell’occasione: incredibile!

E’ una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Maria de Filippi oltre ad essere una professionista, riesce a parlare al cuore delle persone. Per tanti è la donna giusta con cui confrontarsi, parlare ed avere ottimi consigli. Maria è la protagonista di programmi famosi e seguiti come Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici. Diverso tempo fa, nel 2018, è stata intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Sono tante le confessioni inedite che ha regalato al pubblico Rai. Vi sveliamo qual è la paura più grande della conduttrice: non immaginereste mai!

Maria De Filippi, è questo il suo ‘terrore’: impensabile, chi l’avrebbe mai detto? Maria de Filippi diverso tempo fa è stata ospite di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. La celebre conduttrice ha raccontato le sue paure più grandi, ne ha avute diverse durante la vita.

“Da piccola avevo paura del buio, ma tanta, quando andavo a dormire volevo la lucina” ha raccontato la De Filippi. Ha proseguito la sua intervista aggiungendo il suo terrore più grande, di oggi. Maria de Filippi ha paura dell’aereo: “Una volta non l’avevo questa paura, non ho neanche fatto un volo brutto. Tutto a un tratto ho iniziato ad aver paura degli spostamenti” ha confessato ai microfoni di Che tempo che fa.

Insomma, chi l’avrebbe mai detto che l’incredibile conduttrice avesse questo timore? Non ha saputo resistere ed ha scelto di confessarsi e rivelare tanti piccoli particolari di sé! In questo periodo non la vediamo in tv essendo iniziata la stagione estiva. Ad andare in onda su Canale 5 Temptation Island: nonostante non sia più alla conduzione, Filippo Bisciglia ha rivelato che ‘Maria è sempre presente’.