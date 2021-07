Mediaset, cambia tutto: clamorosa decisione che lascia tutti senza parole

Mediaset, cambia tutto: clamorosa decisione sulla programmazione di Canale 5, cosa accadrà nei prossimi giorni.

È estate e, come ogni anno, molti dei nostri programmi preferiti sono ‘in vacanza’, in attesa di tornare a settembre. Nei mesi più caldi, però, in tv arrivano anche tantissime novità. È il caso di Mr Wrong, una nuova serie con Can Yaman, l’attore turco sempre più amato nel nostro Paese. Come l’altra serie turca Love is in the air, Mr Wrong è attualmente in onda tutti i giorni di pomeriggio, e una volta a settimana di sera ( finora di lunedì sera)

Ebbene, a partire dalla prossima settimana, lunedì 5 luglio, cambieranno tantissime cose nella programmazione di Canale 5! Ecco tutte le novità in arrivo.

Mediaset, cambia tutto: clamorosa decisione, tutte le novità in arrivo dalla prossima settimana

Periodo di cambiamenti in casa Mediaset. Dal prossimo lunedì, 5 luglio, ci saranno diverse novità nella programmazione. A partire dalla messa in onda di Mr Wrong, la serie tv con Can Yaman e Ozge Gurel. Ebbene, finora l’abbiamo vista nella fascia oraria che è generalmente occupata da Uomini e Donne, alle 14. e 45, ma dalla prossima settimana non dovrebbe esserci più l’appuntamento quotidiano. Mr Wrong infatti andrà in onda soltanto una volta a settimana, in prima serata, di martedì sera.

Si, avete capito bene: la serie sarà trasmessa su Canale 5 di martedì sera e non più il lunedì, quando invece andrà in onda Temptation Island. La prima puntata del programma di Maria De Filippi è stata trasmessa mercoledì 30 giugno, ma dalla prossima settimana traslocherà al lunedì sera.

Ma cosa andrà in onda quindi ogni pomeriggio al posto di Mr Wrong? Ebbene, Canale 5 ha scelto di puntare su una nuova serie turca, Brave and Beautiful, dal genere thriller, che andrà in onda proprio alle 14 e 45.

Insomma, prendete carta e penna e segnatevi tutte le novità che stanno per arrivare! Sarà un’estate ricca di appuntamenti interessanti in tv!