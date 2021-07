“ICarly” è stata una fresca e divertentissima serie andata in onda su “Nickelodeon”: ricordate la protagonista, com’è diventata oggi la bella Miranda Cosgrove?

“ICarly” è stata una serie amatissima, originale e innovativa che ha portato una ventata di freschezza fin dalla prima puntata. Protagonista era la dolce Carly insieme ai suoi due migliore amici: il timido e brillante Freddie e la ribelle e impulsiva Sam. I tre amici decidono di mettere in piedi uno “show” sul web che riscuote un immenso successo e, nel corso delle varie puntate, affrontano ogni genere di avventure. Indimenticabile anche il fratello maggiore di Carly, Spencer, con le sue stramberie e sculture “incredibili”. Nei panni della protagonista c’era la giovane, splendida e talentuosa Miranda Cosgrove: com’è diventata oggi? Preparatevi a restare senza parole!

Miranda Cosgrove: com’è diventata oggi la star di “ICarly”

Classe 1993, la talentuosa artista non è solo attrice ma anche cantante e ballerina. Ha esordito prendendo parte ad alcune pubblicità per poi dedicarsi alla recitazione. Forse non tutti lo sanno, ma è stata lei a doppiare la bambina che ha interpretato “Lana” da piccola in “Smallville”. L’abbiamo poi ammirata in “School of Rock” e nei panni della sorellina minore in “Drake e Josh”.

Ha preso parte a diverse serie targate Nickelodeon, come “Zoey101” e “The Amanda Show”. Al cinema, ha recitato in “I miei, i tuoi e i nostri” al fianco di Dennis Quaid. “ICarly” l’ha consacrata al successo e trasformata in una vera star. Il suo talento di attrice e cantante è indubbio e il suo fascino eccezionale. Proprio di recente è stato annunciato il ritorno della fortunatissima serie con dei nuovi episodi che mostreranno i protagonisti circa dieci anni dopo, da adulti. Miranda Cosgrove è seguitissima anche sui social, come dimostra il suo profilo Instagram. Siete curiosi di vederla oggi? Ecco uno scatto recente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miranda Cosgrove (@mirandacosgrove)

Davvero bellissima, siamo certi che sarete d’accordo anche voi!