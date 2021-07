La conduttrice torna in tv dopo un lungo stop: finalmente i fan potranno rivederla in onda su Rai Uno. Ecco di chi si tratta.

Arrivano i programmi estivi: la stagione più calda dell’anno è cominciata e ad intrattenere gli italiani arrivano nuove trasmissioni. E’ partita lo scorso 28 giugno Estate in Diretta, lo show che racconta l’estate della rinascita. La conduzione è affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini: la coppia è alla guida per questa estate di un rotocalco fatto di notizie, interviste, collegamenti ed ospiti! Il programma quotidiano di Rai Uno però quest’anno ha riservato una sorpresa davvero incredibile ai suoi telespettatori. La famosa conduttrice, dopo un lungo stop, torna in tv: avrà uno spazio tutto suo in Estate in Diretta. Ha preso il timone di una rubrica nel programma in onda su Rai Uno. Ecco di chi si tratta.

Rai, la conduttrice torna in diretta dopo un lungo stop: avrà uno spazio tutto suo!

La conduttrice, dopo un lungo stop, torna in diretta, su Rai Uno! Parliamo di Greta Mauro! La donna ha preso parte al programma Estate in diretta dove avrà una rubrica tutta sua! I fan sono contenti di rivederla dopo un lungo periodo di assenza dalla tv, coinciso anche con il passaggio a Mediaset nel 2016.

Greta Mauro dunque torna in tv: la conduttrice aveva affiancato Nicola Porro , giornalista Mediaset e vicedirettore de Il Giornale, ai tempi di Virus – Il contagio delle idee. Dal 2013 al 2016 la coppia televisiva andava in onda su Rai Due con il programma di intrattenimento. La Mauro passò a Mediaset per lavorare in Mai Dire Talk.

La giornalista dopo un lungo stop, è stata scelta per Estate in Diretta con Il meteo di Greta: presenterà la sua rubrica nella quale riserverà preziosi consigli sui luoghi italiani più belli da visitare.