Retroscena drammatico, la ‘stella’ di Amici vuota il sacco: “Prendevo medicinali, soffrivo di….”

All’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, abbiamo avuto modo di apprezzare e amare tutti gli allievi, ballerini e cantanti. Ognuno di loro ha lasciato qualcosa agli spettatori. In particolare, questa edizione, dobbiamo dirlo a gran voce, ha lasciato il segno! I ragazzi hanno vissuto 24 ore su 24 insieme, e dovevano pulire, cucinare da soli. Questa scelta è stata presa per evitare di avere contatti con persone esterne, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus.

La ventesima edizione è stata vinta da Giulia Stabile che si è trovata a confrontarsi, alla finalissima, con il suo fidanzato Sangiovanni. Proprio quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, è tornato a parlare dei problemi affrontati nel corso della sua adolescenza. Come sappiamo, già all’interno della scuola, qualcosa era stato accennato, quando il cantante si era aperto. Ma cosa ha raccontato Sangiovanni adesso?

Sta letteralmente spopolando con la sua musica, Sangiovanni, terminato il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, sembra stia riscontrando un successo davvero impetuoso, e il merito si deve al suo profondo talento. L’artista, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha deciso di ripercorrere la sua adolescenza, toccata da diversi problemi.

L’ex allievo ha raccontato di aver avuto grossi problemi di ansia e di paranoia: “Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato a scrivere le cose sono migliorate davvero“. A quanto pare, come si capisce dalle sue parole, il motivo del suo malessere ‘proveniva’ da un luogo ben preciso, ovvero la scuola.

Il cantante, infatti, ha dichiarato di aver subito bullismo dai suoi compagni , ma non solo: “La scuola era diventata un inferno, un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro quando anche i professori ti dicono ‘Tu non combinerai mai niente nella vita’. Mi chiudevo in camera senza amici”, ha dichiarato Sangiovanni. Adesso, l’artista sta bene e quel periodo tanto buio è ormai alle spalle.