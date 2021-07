Dopo ben 25 anni di matrimonio, Sinisa Mihajlovic lascia tutti a bocca aperta: la notizia è davvero sensazionale, incredibile!

Una notizia davvero sensazionale, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi ammiratori. Soltanto qualche settimana fa, se ricordate, vi abbiamo parlato di una notizia sensazionale che riguarda proprio Sinisa Mihajlovic. Di che cosa parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: il grandissimo allenatore del Bologna diventerà nonno. Avete letto proprio bene, si! La sua “piccola” Virginia e il suo compagno Alessandro stanno per diventare genitori per la prima volta in assoluto. Una notizia davvero fantastica, c’è da ammetterlo. Ma che, a quanto pare, non è affatto l’unica. Proprio in questi ultimi giorni, Sinisa Mihajlovic e la sua numerosa famiglia sono stati al centro della cronaca rosa. Perché?

Dopo ben 25 anni di matrimonio, Sinisa Mihajlovic e la sua bellissima Arianna, sua moglie, hanno deciso di compiere un gesto davvero emozionante. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: la coppia ha festeggiato le nozze d’argento. Ed ha rinnovato le proprie promesse.

Sinisa Mihajlovic ed Arianna, notizia sensazionale: dopo 25 anni, rinnovano le loro promesse di matrimonio

Una cosa è certa: l’amore che lega Sinisa Mihajlovic e la sua Arianna è un amore che capita una sola nella vita. Legata da 25 anni e genitori di cinque splendidi figli, la coppia rappresenta una di quelle indistruttibili col tempo ed innamoratissime. Sarà proprio questo il motivo che li ha spinto a festeggiare le loro nozze d’argento. E a rinnovare il loro “si”. Un’emozione davvero indescrivibile, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, a differenza di 25 anni, Sinisa ed Arianna non sono affatto da soli all’altare, bensì sono in compagnia del frutto del loro amore.

La cerimonia, stando a quanto si apprende dal web, è stata celebrata in Costa Smeralda il 28 Giugno. In particolare, si legge sul web che la funzione si è svolta a Porto Cervo presso la Chiesa di Stella Maris. E che, poi, i festeggiamenti siano continuato nel ristorante del posto.

Tantissimi auguri alla coppia e complimenti!