In alcune delle sue Instagram Stories, Stefania Orlando ha mostrato il giardino di casa sua: l’avete visto anche voi? È pazzesco: da non credere!

È stata la protagonista indiscussa della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando. In compagnia di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e tantissimi altri, la conduttrice romana è stata una delle concorrenti della quinta edizione del reality. E, con la sua immensa simpatia e bellezza, ha conquistato davvero tutti. Sui social, infatti, la bellissima Orlando è una vera e propria star. E lei, spesso e volentieri, non perde occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, di ritorno da un corso e dalla spesa ed ancora prima di recarsi all’evento a Fiumicino dove si consegnano onorificenze ad operatori sanitari, ha mostrato un “dettaglio” della sua immensa casa.

Leggi anche –> Stefania Orlando parla del suo futuro in tv: “Ci sono progetti”

Voi avete mai visto la casa di Stefania Orlando? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anzi, per dirla meglio: ci ha pensato proprio la diretta interessata. Alcune ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex gieffina ha mostrato una piccola parte. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Stefania Orlando, avete mai visto la sua casa? Spunta un dettaglio clamoroso: incredibile!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, proprio qualche ora fa, Stefania Orlando si è mostrata ai suoi sostenitori in un angolo della sua casa. Voi l’avete mai vista? Ovviamente, ci penseremo noi a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Vi anticipiamo, però, che il dettaglio mostrato è davvero incredibile. E ci fa chiaramente intendere che la sua casa è davvero pazzesca.

Leggi anche –> Stefania Orlando, arriva l’annuncio a sorpresa: accadrà nelle prossime ore

Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi:

Appena uscita dalla doccia e con il classico “turbante” in testa, Stefania Orlando si mostra nel suo giardino di casa. “Si sta benissimo”,dice l’ex concorrente del Grande Fratello Vip mentre gira la telecamere è mostra con precisione la sua “zona relax”. Ricco di verde e di tavoli e sedie di vimini, il giardino della casa di Stefania Orlando si presenta come un ottimo luogo per rinfrescarsi e godersi l’aria fresca. In alcune delle sue Instagram Stories precedenti, infine, ha mostrato anche la sua cucina arredata con mobili azzurri.

Cosa ne dite? Se questi sono i presupposti, immaginiamo che la sua casa sia davvero favolosa. Complimenti!