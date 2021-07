Leggi anche Stefano De Martino prima di conoscere Belen Rodriguez: non tutti conoscono il retroscena

Ma sapete la novità? Stefano De Martino è nato in tv come ballerino, prima di diventare conduttore…ora diventa anche attore. A dare l’annuncio è stato lui in persona, a Benevento, durante il Festival: l: “Non posso dirvi ancora nulla. Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io”. Queste sono state le sue parole: non ha potuto aggiungere dettagli sul film a cui prenderà parte. Non vediamo l’ora di vederlo anche nel grande schermo!