Colpo di scena nella prima puntata di Temptation Island, non era mai accaduto prima d’ora: le telecamere del docu-reality l’hanno mostrato chiaramente.

Proprio ieri, Mercoledì 30 Giugno, è andata in onda la prima ed imperdibile puntata di Temptation Island 2021. Completamente concentrata a conoscere le sei coppie in gioco, i 25 tentatori e i primi “problemi” di coppia, l’ottava edizione del docu-reality di Canale 5 si è dimostrato davvero imperdibile. Ancora dobbiamo entrare nel vivo della trasmissione, è vero. Eppure, in queste prime tre ore di puntata è accaduto davvero di tutto. Non soltanto la giovanissima Claudia si è lasciata andare a delle rivelazioni “choc” sul suo compagno Ste, ma anche Tommaso sembrerebbe essere arrivato già al culmine della sopportazione per la sua gelosia. Ma non è affatto finita qui.

Leggi anche –> Temptation Island 2021, clamoroso colpo di scena: accadrà la prossima puntata, non ce lo saremmo aspettati

Proprio nel corso della prima puntata di Temptation Island, abbiamo assistito ad un grandissimo colpo di scena. Vi assicuriamo, una cosa del genere non era mai accaduta prima d’ora. Avete letto proprio bene, si. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa parliamo? Vi sveliamo noi ogni cosa, state tranquilli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island, non era mai accaduto prima d’ora: clamoroso, le immagini parlano chiaro

Avete seguito la prima puntata di Temptation Island? Ebbene: avete notato anche voi che è accaduto una cosa che non era mai accaduta prima d’ora? Di che cosa parliamo esattamente? Stiamo parlando proprio di un “particolare” gesto delle giovanissime 12 tentatrici. Procediamo con ordine.

Leggi anche –> Temptation Island, rivelazione choc di Guendalina Tavassi su Tommaso

In un momento di relax tra loro, le telecamere hanno ripreso e mostrato alcune delle single mentre erano intente a commentare uno dei fidanzati. Stiamo parlando di Alessandro. Principalmente interessato ad allenarsi e a continuare le sue abitudini d’alimentazione giornaliere, il giovanissimo ha catturato l’immediata attenzione delle tentatrici. Che, per la prima volta in assoluto, si sono schierate dalla parte di Jessica. “È disarmante perché un uomo così pensavo che neanche esistesse”, dice Giulia Mastrantoni alle sue colleghe. “Poverina”, le fa eco un’altra tentatrice facendo riferimento a Jessica. “Ecco perché vuole essere fidanzato. Perché dal punto di vista sentimentale non deve andare a cercare niente. Non ha l’addome scolpito”, continua l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne .

Cosa ne pensate di queste parole delle tentatrici?